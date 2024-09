De getoonde prijzen op de bestelpagina zijn inclusief een introductiekorting en zijn van toepassing op de eerste termijn van elk abonnement. Wanneer die eerste abonnementsperiode voorbij is, word je gefactureerd volgens de dan geldende verlengingsprijs, die aan verandering onderhevig is. Je ontvangt vooraf een e-mail over eventuele aanpassingen. Dit zijn de laatste verlengingsprijzen voor elk abonnement:

