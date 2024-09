I presenti termini e condizioni si applicano all'acquisto dei piani di ExpressVPN.

I prezzi indicati nella pagina dell'ordine includono uno sconto iniziale e sono applicabili al primo periodo di ciascun piano. Al termine del periodo di abbonamento iniziale, verrà addebitato il prezzo per il rinnovo in vigore, che è soggetto a modifiche. Eventuali modifiche saranno comunicate via email in anticipo. Ecco i prezzi più aggiornati per il rinnovo di ciascun piano: