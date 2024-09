VPN per i tuoi voli: Risparmia subito sui biglietti aerei

Non sai quale server VPN scegliere per trovare voli al prezzo migliore? Ecco alcuni consigli:

1. Scegli il paese di destinazione

Le compagnie aeree spesso offrono sconti o tariffe diverse, quindi collegarti dal paese di destinazione può essere un ottimo modo per trovare prezzi migliori.

2. Scegli un paese in via di sviluppo

A volte, le compagnie aeree stabiliscono i prezzi dei voli in base al potere d'acquisto dei loro clienti. Quindi, scegliere un paese in via di sviluppo potrebbe essere un buon modo per ottenere biglietti aerei più economici.

3. Scegli il paese di origine della compagnia aerea

Alcune compagnie aeree potrebbero offrire voli più economici alle persone nello stesso paese d'origine.

4. Scegli il tuo paese

Questo potrebbe funzionare se c'è poca domanda per la destinazione scelta dal paese in cui ti trovi o se ci sono più posizioni dei server VPN nel tuo paese. Puoi anche usare una VPN per nascondere il fatto che di recente hai cercato un volo.