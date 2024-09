ExpressVPN verandert je IP-adres in een IP-adres van jouw keuze door het om te leiden via een van onze veilige VPN-servers in 105 landen, die je kiest wanneer je verbinding maakt.

Door verbinding te maken met een VPN-server lijkt het alsof je op dezelfde plaats bent als de serverlocatie. Als je bijvoorbeeld in de VS bent en verbinding maakt met een VPN-locatie in het Verenigd Koninkrijk, lijkt het alsof je in het Verenigd Koninkrijk bent. Als je in Canada bent en verbinding maakt met een locatie in Australië, denken websites en apps dat je in Australië bent.

Vertraagt een reis-VPN mijn internetsnelheid?

Het gebruik van een VPN kan je internetsnelheid vertragen, maar vaak is dit nauwelijks merkbaar. Als je op reis bent naar een plek waar je internet wordt afgeknepen, kan het gebruik van een VPN zelfs helpen om je verbinding te versnellen.

Wat moet ik doen als ik een tragere internetverbinding heb met een VPN?

Als je vertraging of buffering opmerkt, kun je proberen een andere VPN-serverlocatie te kiezen. Als je ExpressVPN gebruikt en je prioriteit ligt bij de privacybescherming en niet bij de locatieverandering, kies dan Smart Location, de locatie die het meest geschikt is voor je netwerkomstandigheden.