La connexion à un serveur VPN fait croire que vous vous trouvez au même endroit que le serveur. Par exemple, si vous êtes aux États-Unis et que vous vous connectez à un serveur VPN au Royaume-Uni, vous apparaîtrez comme étant au Royaume-Uni. Si vous êtes au Canada et que vous vous connectez à un site en Australie, les sites internet et les applis penseront que vous êtes situé en Australie.

Un VPN pour les voyages ralentira-t-il ma vitesse de connexion ?

L'utilisation d'un VPN peut entraîner un ralentissement de la vitesse de connexion à Internet, mais ce ralentissement est souvent à peine perceptible. Si vous voyagez dans une région qui a tendance à brider l'accès à Internet, l'utilisation d'un VPN peut même contribuer à accélérer votre connexion.

Que faire en cas de ralentissement de la connexion avec un VPN ?

Si vous constatez des lenteurs ou des mises en mémoire tampon, vous pouvez essayer de changer de localisation de serveur VPN. Si vous utilisez ExpressVPN et que votre priorité est la protection de la confidentialité et non le changement de localisation, choisissez Smart Location, qui correspond à la localisation la plus adaptée aux conditions de votre réseau.