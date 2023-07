Med stjärnor som Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Dimitri Payet och Jonathan David finns det gott om anledningar till att kolla på matcher från franska Ligue 1. Även om Paris Saint Germain i nuläget är Frankrikes bästa fotbollsklubb, och har varit de i några säsonger, så är det bästa med Ligue 1-fotboll att ligan är så mångsidig rent historiskt. De senaste 15 åren har sett hela åtta olika ligamästare (AS Monaco, Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Montpellier och PSG). Kommer PSG försvara titeln efter att ha åkt ut ur Champions League, eller är det dags för Marseille eller Lyon att lyfta bucklan?

Ligue 1 säsong 2022-23 är den 85:e säsongen av tävlingen. Den startade 6 augusti 2022 och kommer att avslutas 4 juni 2023. Läs vidare för att se hur du kan titta på livestreams av Ligue 1 tryggt med ett VPN, och missa inte den bästa fotbollen som Frankrike har att erbjuda.

Hur livestreamar du Ligue 1 2022-23 från ditt land?

Du kan titta på livestreams av Ligue 1 i bara några enkla steg:

Skaffa ExpressVPN. Anslut till en serverposition som matchar regionen för sändningskanalen du vill titta på. Om du till exempel vill streama en fransk sändning ansluter du till en säker server i Frankrike. Kolla schemat på sändningskanalen, som exempelvis Amazon prime Video, och hitta den Ligue 1-match som du vill streama. Ratta in kanalen och njut av matchen!

Så streamar du på en storbildsskärm

Titta på Ligue 1 2022-23 live i Frankrike

Amazon Prime Video

Pris: 13 EUR/månad och uppåt

Kanal: Le Pass Ligue 1

Amazon Prime Video har släppt ett säsongspass i Frankrike för sin täckning av Ligue 1-fotboll! Medlemmar i Frankrike kan nu titta på åtta Ligue 1-matcher varje spelvecka, samt utvalda matcher från Ligue 2, genom att prenumrera på kanalen Le Pass Ligue 1.

Obs: Du kan behöva ett franskt kredit-/debetkort för att se på franskt innehåll på Amazon Prime Video.

Vill du titta på storbildsskärmen? Läs om hur du kan få ExpressVPN på din TV.

Var du kan livestreama Ligue 1 2022-23 online i USA

BeIN Sports

Pris: 20 USD/månad och uppåt

I USA hittar du fransk fotboll från Ligue 1 på beIN Sports. beIN Sports har exklusivt innehåll och livematcher från La Liga, Super Lig, Ligue 1, motorsport och mycket mer. Du kan se på beIN Sports-streams med olika kostnadsfria provperioder på Fubo och Sling TV.

Obs: Du kan behöva ett amerikanskt kredit-/debetkort för att prenumerera på Fubo U.S. och Sling TV.

Var du kan livestreama Ligue 1 2022-23 i Kanada

Fubo

Pris: 25 CAD/månad eller 180 CAD/år

Du kan livestreama Ligue 1 och matcher från Coupe de France på Fubo, som sänder hela säsongen 2022-23 i Kanada. Det finns en kostnadsfri provperiod på sju dagar. Som en bonus sänder Fubo också EPL, Serie A och Coppa Italia.

Obs: Du kan behöva ett kanadensiskt postnummer (t.ex. G1X 2W1, V9N 9C5) för att prenumerera på Fubo Canada.

Så streamar du Fubo

Livestreama Ligue 1 online 2022-23 i Storbritannien

BT Sport

Pris: 30 GBP/månadspass

Om du bor i Storbritannien är BT Sport ditt bästa alternativ för att se på livestreams av matcherna. BT Sport erbjuder ett månadspass som låter dig prenumerera utan bindningstid. BT Sport har också andra fotbollsligor, inklusive Premier League, Serie A, Coppa del Rey och australiska A-League.

Obs: Du behöver ett giltigt postnummer och kredit-/debetkort från Storbritannien för att prenumerera på BT Sport.

Se på livestreams av Ligue 1 2022-23 i Indien

Voot app

Pris: Rs 99/månad och uppåt

Voot app är en populär streamingtjänst som erbjuder de bästa TV-serierna, filmerna och sportevenemangen i Indien. Titta på Ligue 1 säsong 2022/23 live online på Voot och hitta alla matcher, scheman och datum från den högsta fotbollsligan i Frankrike.

Streama fotboll i Indien med ett VPN

Se på Ligue 1 i Sydafrika 2022/23

DStv

Kanal: Canal+ Sport 2 och Canal+ Sport 3

DStv är en streaming- och livesändningsplattform från Sydafrika som har innehåll som riktar sig mot målgrupper över hela den afrikanska kontinenten, inklusive älskade originalserier, filmer och sport. Med tillägget French Plus kan du titta på flera Ligue 1-matcher live varje vecka. Innan du kollar bör du se när matcherna börjar och på vilka kanaler de sänds.

Se på mål och höjdpunkter från Ligue 1

Titta ikapp all action och de bästa målen från varje match på den officiella YouTube-kanalen för Ligue 1:

Catch up with the action and the best goals from every game on the official Ligue 1 YouTube channel:

Datum Evenemang 6 augusti, 2022–4 juni, 2023 2022–23 Ligue 1 22 maj, 2022–29 april, 2023 2022–23 Coupe de France

Kolla schemat för alla matcher i Ligue 1 här.

Säsongen 2022-23 startade den 5 augusti 2022 och avslutas 4 juni 2023.

Ligue 1-matcher startar oftast vid följande tider (ET):

Tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar 15:00.

Lördagar 11:00 och 15:00.

Söndagar 07:00, 09:00 och 15:00.

Vilka av de här Ligue 1-matcherna ser du mest fram emot? Skriv en kommentar nedan!

Datum och tid (EST) Match 13 maj, 2023 Paris Saint-Germain vs. Ajaccio 14 maj, 2023 Marseille vs. Angers 14 maj, 2023 Clermont Foot vs. Lyon 21 maj, 2023 LOSC vs. Marseille 21 maj, 2023 Lyon vs. Monaco 21 maj, 2023 Auxerre vs. Paris Saint-Germain 27 maj, 2023 Strasbourg vs. Paris Saint-Germain 27 maj, 2023 Lyon vs. Reims 27 maj, 2023 Marseille vs. Brest

Vanliga frågor om 2022–23 Ligue 1 Vem har vunnit flest ligatitlar i Ligue 1? Paris Saint-Germain (PSG) och AS Saint-Étienne är de mest framgångsrika klubbarna med tio ligatitlar vardera. Olympique Lyonnais är klubben som har vunnit flest titlar i följd (sju mellan 2002 och 2008). Paris Saint-Germain är de nuvarande mästarna som vann säsongen 2021-22. Anses Ligue 1 vara en bra liga? Generellt sett så anses det vara en stark liga med många bra lag som PSG, Lyon och Monaco. Lagen har en framgångsrik historia både i Frankrike och internationella sammanhang, och de tävlar regelbundet i UEFA Champions League. Är Ligue 1 en liga i topp 5? Från 2021 är Ligue 1 en av de ledande nationella fotbollsligorna. I Europa är den rankad femma efter Englands Premier League, Spaniens La Liga, Italiens Serie A och Tysklands Bundesliga. Vem har gjort flest mål i Ligue 1 2022? De främsta målgörarna i Ligue 1 under säsong 2022-23 är Kylian Mbappe (PSG) och Jonathan David (LOSC Lille). Båda har gjort 19 mål hittills. Varför relegeras fyra lag från Ligue 1? Ligue 1 kommer att genomgå stora förändringar från säsong 2023-24. Under den säsongen flyttas två klubbar upp från Ligue 2 till Ligue 1, medan fyra klubbar relegeras från Ligue 1. Det betyder att det kommer finnas 18 klubbar, precis som i Bundesliga. Har ESPN Ligue 1? De har inga livestreamade matcher från Ligue 1, men du kan besöka ESPN för att se scheman för Ligue 1 och resultat från alla matcher.