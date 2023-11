Pris : Från 8 USD/månad Gratis provperiod : Sju dagars gratis provperiod (endast vanliga Hulu) Hulu erbjuder lite olika sätt att se på Kitchen Nightmares. Äldre säsonger finns on demand på vanliga Hulu, och avsnitten från säsong 8 kommer att kunna streamas on-demand dagen efter de sänds. Hulu + Live TV har också Fox, så du kan streama den nya säsongen när den sänds på TV. Det finns dock ingen gratis provperiod på Hulu + Live TV just nu. När du registrerar dig kan du behöva ange ett giltigt amerikanskt postnummer (t.ex. 30301 eller 11222) och kreditkort. Amerikaner som tittar med ExpressVPN behöver välja en amerikansk serverposition.

