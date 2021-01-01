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ExpressVPN'in özellikleri

Her bir ExpressVPN aboneliği, dünyanın en iyi VPN'ininden bekleyeceğiniz harika özellikler ile birlikte gelir.
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Temel özellikler

160 sunucu konumu

Dünya çapında yer alan 94 ülkedeki 160 VPN sunucusu konumu arasından seçim yapın. İstediğiniz sıklıkta sınırsızca değiştirin.

IP adresi maskeleme

Gerçek IP adresinizi ve konumunuzu göstermenize gerek yok; güvenli VPN sunucularımız ile IP adresinizi değiştirin.

Her cihazda

ExpressVPN; Windows, Mac, iOS, Android, Linux, yönlendiriciler ve çok daha fazlası için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir.

24 saat canlı sohbet desteği

Kurulum ve sorun giderme konularında size yardımcı olmaları için gerçek kişilere e-posta ve canlı sohbet üzerinden 7/24 ulaşabilirsiniz.

Gelişmiş özellikler

VPN ayrık tünelleme

Ayrık tünelleme, cihaz trafiğinin bir kısmını VPN üzerinden yönlendirirken geri kalanının internete doğrudan erişmesini sağlar.

TrustedServer teknolojisi

VPN sunucularını çalıştırmada çığır açan yaklaşımımız sizi güvende tutmak için hiçbir verinin hard diske yazılmamasını sağlar.

Network Lock kill switch

Network Lock, VPN bağlantınız koparsa koruma geri gelinceye kadar internet trafiğinizin tamamını engelleyerek verilerinizi korur.

Özel DNS

ExpressVPN her sunucu üzerinde kendine ait özel, şifreli DNS'ini çalıştırır ve böylece bağlantılarınızı hem daha güvenli hem daha hızlı yapar.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Verileriniz, dünya çapındaki güvenlik uzmanları tarafından güvenilen şifreleme standardı olan AES-256'nın içerdiği gelişmiş matematik tarafından korunur.

Aktivite veya bağlantı kaydı yok

ExpressVPN; trafik verilerini, DNS sorgularını veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek hiçbir şeyi hiçbir zaman kaydetmez ve kaydetmeyecektir.

Öğretici özellikler

ExpressVPN Güven Merkezi

Sistemleri kırılması zor yapıyor, potansiyel saldırganların uzun kalmamalarını sağlıyor, yapabilecekleri zararı en aza indiriyor ve savunmamızı devamlı test ediyoruz.

Aktif blog

Güvenlik ipuçları, dijital özgürlük ve tüm dünyadan internet gizliliği haberleri. ExpressVPN'in resmi blogu ile gelişmelerden haberdar olun.

Herkese açık Wi-Fi güvenliği

ExpressVPN, herkese açık Wi-Fi kullanırken vazgeçilmez bir araçtır. Dolandırıcı Wi-Fi ağlarına, ortadaki adam saldırılarına ve daha fazlasına karşı kendinizi korumayı öğrenin.

Gizlilik rehberleri

Anonim gezinme, Google arama geçmişinizi silme ve internette gizli kalmak için Tor kullanma gibi konularda adım adım rehberler.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Bu özellikleri ve daha fazlasını %100 risksiz edinin

ExpressVPN'in tüm özelliklerine sahip risksiz bir VPN denemesi edinin. Memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızı geri alın. İşte bu kadar basit.

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