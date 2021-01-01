Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Возможности ExpressVPN

В каждую подписку ExpressVPN входят все ключевые функции, которые вы ожидаете от лучшего в мире VPN-сервиса.
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Базовые функции

160 локаций VPN-серверов

Выберите любую из 160 локаций VPN-серверов в 94 странах мира. Меняйте серверы по собственному желанию и без каких-либо ограничений.

Маскировка IP-адреса

Нет необходимости выставлять напоказ свой настоящий IP-адрес и местоположение; измените свой IP, подключившись к одному из наших защищенных VPN-серверов.

Подходит для любых устройств

ExpressVPN предоставляет удобные приложения для Windows, Mac, iOS, Android, Linux, роутеров и не только.

Поддержка в чате 24/7

Наши специалисты доступны 24/7 в чате и по электронной почте, чтобы оказать вам помощь в решении всех вопросов, связанных с установкой и устранением неполадок.

Продвинутые функции

Раздельное туннелирование

Раздельное туннелирование позволяет направлять часть трафика вашего устройства через VPN, в то время как остальной трафик идет напрямую в сеть Интернет.

Технология TrustedServer

Наш передовой подход к управлению VPN-серверами гарантирует, что никакие данные не записываются на жесткий диск в принципе, что служит дополнительной мерой защиты.

Функция экстренного отключения Network Lock

Функция Network Lock защитит ваши данные в случае обрыва VPN-подключения, заблокировав весь интернет-трафик до тех пор, пока соединение с VPN-сервером не восстановится.

Анонимные DNS-серверы

На всех серверах ExpressVPN установлены наши собственные анонимные DNS-серверы, защищенные шифрованием, что делает ваше соединение более безопасным и быстрым.

Лучшие методы шифрования

Ваши данные защищены с помощью методов продвинутой математики, реализованных в алгоритме ​​AES-256 — стандарте шифрования, которому доверяют эксперты по безопасности во всем мире.

Нет регистрации истории просмотров и подключений

ExpressVPN не регистрирует и никогда не будет регистрировать данные трафика, DNS-запросы или что-либо еще, что может быть использовано для вашей идентификации.

Образовательные функции

Центр защиты безопасности ExpressVPN

Мы создаем системы, которые сложно взломать и в которых хакеры не могут задержаться надолго, что значительно минимизирует риск ущерба. Кроме того, мы постоянно тестируем наши системы защиты.

Активный блог

Советы по безопасности, цифровая свобода и новости о конфиденциальности в Интернете со всего мира. С официальным блогом ExpressVPN вы всегда будете в курсе.

Безопасность в публичных Wi-Fi-сетях

ExpressVPN — это один из важнейших инструментов для всех, кто планирует работать в публичных точках доступа Wi-Fi. Защитите себя от атак через посредника, созданных хакерами сетей Wi-Fi и многого другого.

Руководства по защите конфиденциальности в Интернете

Пошаговые руководства по таким темам, как анонимный интернет-серфинг, удаление истории поиска Google и использование Tor для обеспечения анонимности онлайн.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Воспользуйтесь этими и многими другими функциями без всякого риска

Попробуйте полнофункциональный бесплатный пробный режим от ExpressVPN. Если вам что-то не понравится, свяжитесь со службой поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги. Это действительно просто.

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