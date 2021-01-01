Возможности ExpressVPN

Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.
Выберите любую из 160 локаций VPN-серверов в 94 странах мира. Меняйте серверы по собственному желанию и без каких-либо ограничений.
Нет необходимости выставлять напоказ свой настоящий IP-адрес и местоположение; измените свой IP, подключившись к одному из наших защищенных VPN-серверов.
ExpressVPN предоставляет удобные приложения для Windows, Mac, iOS, Android, Linux, роутеров и не только.
Раздельное туннелирование позволяет направлять часть трафика вашего устройства через VPN, в то время как остальной трафик идет напрямую в сеть Интернет.
Наш передовой подход к управлению VPN-серверами гарантирует, что никакие данные не записываются на жесткий диск в принципе, что служит дополнительной мерой защиты.
Функция Network Lock защитит ваши данные в случае обрыва VPN-подключения, заблокировав весь интернет-трафик до тех пор, пока соединение с VPN-сервером не восстановится.
На всех серверах ExpressVPN установлены наши собственные анонимные DNS-серверы, защищенные шифрованием, что делает ваше соединение более безопасным и быстрым.
Ваши данные защищены с помощью методов продвинутой математики, реализованных в алгоритме AES-256 — стандарте шифрования, которому доверяют эксперты по безопасности во всем мире.
Мы создаем системы, которые сложно взломать и в которых хакеры не могут задержаться надолго, что значительно минимизирует риск ущерба. Кроме того, мы постоянно тестируем наши системы защиты.
Советы по безопасности, цифровая свобода и новости о конфиденциальности в Интернете со всего мира. С официальным блогом ExpressVPN вы всегда будете в курсе.
ExpressVPN — это один из важнейших инструментов для всех, кто планирует работать в публичных точках доступа Wi-Fi. Защитите себя от атак через посредника, созданных хакерами сетей Wi-Fi и многого другого.
Попробуйте полнофункциональный бесплатный пробный режим от ExpressVPN. Если вам что-то не понравится, свяжитесь со службой поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги. Это действительно просто.