Beste VPN voor HK

Gebruikers van ExpressVPN kunnen verbinden met serverlocaties in 105 landen en dit worden er steeds meer. U kunt verbinden met elk van deze VPN serverlocatie s vanuit Hongkong of waar ook ter wereld.

In maar een paar stappen kun je met een VPN in Hongkong verbinden:

Het is legaal om VPN's te gebruiken in Hongkong dankzij het open en liberale internetbeleid.

Het privacybeleid van ExpressVPN is onafhankelijk gecontroleerd: wij verzamelen geen logs van activiteiten of verbindingen van onze klanten.

