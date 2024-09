Keys oppdager automatisk passordfelt og tilbyr å fylle dem ut for deg, slik at du kan logge inn på nettsteder og apper med bare ett klikk.

Keys har en innebygd tilfeldig passordgenerator, slik at du kan lage sterke, unike passord for hver konto.

Aldri bekymre deg for å gå tom for plass. Det er ingen grense for hvor mange passord, sikre notater og kredittkort du kan lagre i Keys.

ExpressVPN Keys er utviklet av sikkerhetsekspertene bak det verdensledende VPN-et, og er inkludert i hvert ExpressVPN-abonnement. Den er nå tilgjengelig på ExpressVPN-appen for iOS og Android, og som en nettleserutvidelse for Chrome.

