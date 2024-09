Nie musisz martwić się o brak miejsca. Nie ma ograniczeń co do liczby haseł, bezpiecznych notatek i kart kredytowych, które można przechowywać w Keys.

Zarządzaj wszystkimi hasłami i danymi kart kredytowych z jednego, bezpiecznego miejsca. Dzięki ExpressVPN Keys wystarczy zapamiętać tylko jedno hasło do wszystkich swoich kont online. Zaprojektowany przez ekspertów ds. bezpieczeństwa odpowiedzialnych za wiodący na świecie VPN, ExpressVPN Keys jest dołączony do każdej subskrypcji ExpressVPN. Jest teraz dostępny w aplikacji ExpressVPN na iOS i Androida oraz jako rozszerzenie przeglądarki Chrome.

