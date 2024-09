Gérer sa confidentialité en ligne et l'accès à ses comptes n'a jamais été aussi pratique et sécurisé. Essayez nos services dès aujourd'hui et profitez de notre garantie 30 jours satisfait ou remboursé.

"Protection solide de la confidentialité et de la sécurité, vitesses rapides même lors de streaming et de torrenting, et facile à utiliser".

"Le meilleur choix VPN de CNET en raison de son engagement fort en faveur de la confidentialité et de la transparence, de ses vitesses ultra-rapides et de ses capacités de streaming."

"Le meilleur VPN du marché grâce à son service premium prouvé et constant, ses applis intuitives et faciles à utiliser et sa panoplie de fonctionnalités de sécurité fiables."

Keys détecte automatiquement les champs de mot de passe et vous propose de les renseigner pour une connexion plus rapide aux sites et aux applis.

Ne vous inquiétez plus de manquer d'espace. Il n'y a pas de limite au nombre de mots de passe, de notes sécurisées et de cartes de crédit que vous pouvez enregistrer dans Keys.

Sauvegardez un nombre illimité de mots de passe et plus

Conçu par les experts en sécurité à l'origine de notre VPN leader, ExpressVPN Keys est inclus dans chaque abonnement ExpressVPN. Il est désormais disponible sur l'appli ExpressVPN pour iOS et Android, et en tant qu'extension de navigateur Chrome.

