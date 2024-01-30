Полная защита с ExpressVPN Keys
- Безопасно храните пароли, примечания и другие данные
- Автозаполнение паролей для более удобной авторизации
- Автоматическое выявление ненадежных паролей
- Доступно бесплатно при любой подписке на ExpressVPN
- Безопасно храните пароли, примечания и другие данные
- Автозаполнение паролей для более удобной авторизации
- Автоматическое выявление ненадежных паролей
- Доступно бесплатно при любой подписке на ExpressVPN
Гарантия возврата денег 30 дней
Одно приложение для защиты приватности ваших паролей
Управляйте всеми вашими паролями, данными банковских карт и другими заметками через одну защищенную систему. Для работы со всеми учетными записями через ExpressVPN Keys вам достаточно будет запомнить всего один пароль.
Менеджер паролей ExpressVPN Keys разработан командой экспертов, стоящей за ведущим VPN-сервисом мирового класса. Keys доступен при наличии подписки на ExpressVPN, в том числе прямо в приложениях ExpressVPN для iOS и Android, а также в расширении для браузера Chrome.
Работайте онлайн
удобнее и проще
С помощью ExpressVPN Keys вы можете безопасно сохранить ваши логины, быстро создавать новые надежные пароли и автоматически подставлять их в соответствующие формы, сделав всего одно действие. Keys также синхронизирует все ваши логины на всех ваших устройствах.
Порядок и защита с
ExpressVPN Keys
Неограниченное количество паролей и не только
Количество паролей, примечаний и других записей, которые вы можете хранить в Keys, не ограничено. Вам больше не придется переживать из-за того, что место для хранения кончилось в самый неподходящий момент!
Отслеживание надежности паролей
ExpressVPN Keys может помочь вам выявить уязвимые пароли, сделать их более надежными и предупредить вас о любых раскрытых паролях, обнаруженных при утечке данных.
Шифрование с нулевым разглашением
Сохраненные данные расшифровываются только с помощью вашего основного пароля, который знаете только вы, или биометрических данных, которые есть только у вас. Иными словами, все ваши записи защищены настолько надежно, что даже мы их не видим.
Создание надежных паролей
В Keys есть встроенный генератор случайных паролей, что позволяет создавать надежные и уникальные пароли для каждой учетной записи.
Автозаполнение
на сайтах и приложениях
Keys автоматически определяет поля для паролей и предлагает заполнить их за вас, чтобы вы могли мгновенно входить на сайты и в приложения.
Хранение и создание кодов 2FA
Усильте защиту своих учетных записей онлайн при помощи двухфакторной аутентификации (2FA). При входе в учетную запись воспользуйтесь приложением Keys, чтобы сгенерировать одноразовый код.
Людям нравится ExpressVPN
«Лучший VPN-сервис, доступный в настоящий момент: стабильно высочайшее качество услуг, понятные и удобные приложения, широкий ассортимент надежных инструментов защиты».
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С нашим VPN вы ничем не рискуете
Мы предлагаем самый безопасный и удобный способ управления онлайн-приватностью и доступом к своим учетными записям. Воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег, чтобы протестировать наш сервис на деле.
Гарантия возврата денег 30 дней