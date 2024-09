Praktisch alles aan deze service is van topklasse en als geheel is ExpressVPN simpelweg een van de beste VPN's van dit moment.

Met de uitstekende prestaties en betrouwbare beveiliging is ExpressVPN de beste VPN die er is.

Ik moet zeggen dat de service die ik van @expressvpn heb ontvangen briljant is. Niets is te veel gedoe, dus als je een VPN nodig hebt, zou ik Express overwegen.

Het is een geruststelling te weten dat mijn IP-adres niet bekend is en niet in de gaten wordt gehouden.

Kies uit VPN-serverlocaties in 105 landen, waaronder het VK, de VS, Canada en Australië.

ExpressVPN Keys, een volledige wachtwoordmanager, is direct in je iPad-app ingebouwd. Met één wachtwoord beheer je al je inloggegevens. Je wachtwoorden zijn veilig dankzij nulkennisencryptie: alleen jij hebt toegang tot je Keys-account—zelfs wij kunnen er niet bij. En dat allemaal zonder extra kosten.

Met de geavanceerde beveiligingsfuncties van ExpressVPN bepaal je zelf wat bedrijven over je te weten komen en neem je je online ervaring weer in hand. Blokkeer trackers en kwaadaardige websites met Threat Manager, verberg hinderlijke banneradvertenties met een adblocker en bescherm je kinderen tegen expliciete inhoud.

We nemen je privacy serieus en daarom gebruiken we de beste encryptie in zijn klasse om je online verkeer te beschermen tegen onderschepping. Onze vooruitstrevende servertechnologie ondersteunt ons strikte beleid tegen activiteiten- en verbindingslogboeken.

ExpressVPN is geoptimaliseerd om jou de best mogelijke prestaties te geven, zodat je zoveel kunt browsen als je wilt op je iPad zonder dat jouw internetprovider je afknijpt.

