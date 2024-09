J'utilise Express VPN depuis un peu plus de 5 ans. Il m'apporte la tranquillité d'esprit à la fois à la maison et en particulier lorsque je voyage à l'étranger.

Je l'utilise sur mon iPhone à l'étranger sur le Wi-Fi de l'hôtel et il fonctionne parfaitement. Je le recommande fortement si vous allez à l'étranger et avez besoin d'une appli rapide et facile pour une navigation sûre.

L'offre iOS d'ExpressVPN est intéressante, facile à utiliser et offre les fonctionnalités dont les utilisateurs ont le plus besoin.

Allez au-delà de votre iPad : ExpressVPN propose des appli natives pour tous les appareils Mac, iPhones et iPads. Une fois que vous vous abonnez, vous aurez un accès complet à toutes nos applis, y compris pour macOS et iOS.

Les fonctionnalités de protection avancée d'ExpressVPN vous permettent de personnaliser votre expérience en ligne et de reprendre le contrôle de ce que les entreprises savent sur vous. Bloquez les traqueurs et les sites malveillants avec Threat Manager, cachez les publicités intrusives avec un bloqueur de publicités, et protégez vos enfants des contenus explicites.

ExpressVPN dispose d'applis pour tous vos appareils, pas seulement votre iPad. Installez l'application en quelques minutes sur Windows, Mac, iPhone, Android, Linux, routeurs, et plus encore. Connectez-vous en toute sécurité avec un simple clic.

Protégez vos données et profitez de plus de confidentialité sur votre iPad avec ExpressVPN.

