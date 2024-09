Praktisch alles aan deze service is van topklasse en als geheel is ExpressVPN simpelweg een van de beste VPN's van dit moment.

Met de uitstekende prestaties en betrouwbare beveiliging is ExpressVPN de beste VPN die er is.

Ik moet zeggen dat de service die ik van @expressvpn heb ontvangen briljant is. Niets is te veel gedoe, dus als je een VPN nodig hebt, zou ik Express overwegen.

Het is een geruststelling te weten dat mijn IP-adres niet bekend is en niet in de gaten wordt gehouden.

Websites deblokkeren via serverlocaties in 105 landen

ExpressVPN is een privacybedrijf dat maatregelen neemt om zeker te zijn dat je internetactiviteit versleuteld is, verborgen voor buitenstaanders, en niet door ons wordt vastgelegd.

Je kunt kiezen uit heel veel VPN's; sommige daarvan kun je zelfs gratis gebruiken. Dus waarom zou je betalen voor een VPN? Dat heeft te maken met superieure snelheid, veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening. Betaalde VPN-bedrijven investeren in hun product om je een betere beleving te kunnen bieden. Het kan zijn dat een gratis VPN je gewoon in de steek laat als je hem nodig hebt.

ExpressVPN Keys, onze veilige wachtwoordmanager, is bij elk abonnement inbegrepen; zo kun je sterke, unieke inloggegevens gebruiken. Ingebouwd in onze mobiele apps.

ExpressVPN heeft een strikt beleid: we leggen nooit gegevens vast over webverkeer en verbindingsgegevens, DNS zoekopdrachten, of wat ook maar gebruikt zou kunnen worden om jou te identificeren.

Ons innovatieve TrustedServer-systeem is ontworpen om geen activiteiten van gebruikers vast te leggen; bovendien garanderen we dat alle data verplicht worden gewist elke keer dat het systeem opnieuw opstart.

ExpressVPN is geoptimaliseerd om door censuur en andere streekgebonden beperkingen heen te breken; ook de beperkingen die je kunt vinden bij wifi-netwerken van school of werk.

Door de mogelijkheid om je virtuele locatie te veranderen, kun je met een VPN ook toegang krijgen tot content die anders voor je is beperkt. Dit kan websites en diensten omvatten die worden gecensureerd door je land of geblokkeerd door het wifi-netwerk van je school of werk.

Het andere belangrijke voordeel van het gebruik van een VPN is dat je een ander IP-adres krijgt. Je echte IP-adres wordt verborgen en je krijgt in plaats daarvan een IP-adres dat toebehoort aan het VPN-bedrijf. Dit maakt het moeilijker voor websites om jouw activiteiten aan jou te koppelen en het kan lijken alsof je ergens anders bent dan op je werkelijke locatie.

Need help? Chat with us!