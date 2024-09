Evita i rischi delle app VPN gratuite

Esistono diverse opzioni VPN sul mercato, comprese alcune che puoi utilizzare gratuitamente. Allora perché le persone pagano per le VPN? Per un livello superiore di velocità, sicurezza e qualità del servizio. Le aziende VPN a pagamento investono nei loro prodotti per offrirti un'esperienza migliore. Le VPN gratuite potrebbero semplicemente non funzionare nel momento in cui ne hai bisogno.

Vale inoltre la pena considerare il modo in cui i fornitori gratuiti possono permettersi di offrire il loro servizio gratuitamente. Un provider VPN gratuito potrebbe utilizzare il tuo traffico internet per guadagnare. I loro metodi potrebbero includere il caricamento di annunci nel browser, la registrazione della cronologia di navigazione la vendita delle informazioni personali.

ExpressVPN è un'azienda che si occupa di privacy e adotta misure per garantire che la tua attività su internet sia crittografata, nascosta a terzi e non registrata.