Qu'est-ce qu'une appli VPN peut m'offrir ?

Un VPN est un logiciel qui offre aux utilisateurs une meilleure confidentialité en ligne grâce à un chiffrement puissant. Lorsque vous activez ExpressVPN sur votre appareil, tout votre trafic internet est chiffré, ce qui signifie que personne ne peut le lire excepté le destinataire prévu. Les tiers contre lesquels vous protégez votre activité incluent votre fournisseur d'accès internet, les autorités de surveillance et mêmes les hackers.

Un autre avantage important de l'utilisation d'une appli VPN est qu'elle vous offre un changement d'adresse IP. Votre adresse IP réelle est masquée, et vous recevez une adresse IP appartenant à la société VPN à la place. Il est donc plus difficile pour les sites web d'établir un lien entre votre activité et vous, et cela peut donner l'impression que vous vous trouvez à un endroit différent de votre localisation réelle.

Grâce à la possibilité de changer votre localisation virtuelle, une appli VPN vous permet également d'accéder à du contenu qui, autrement, vous serait restreint. Cela peut inclure les sites et les services censurés par votre pays ou bloqués par le réseau Wi-Fi de votre campus ou votre travail.