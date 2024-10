Neem een VPN-proefperiode voor Routers zonder risico | ExpressVPN

Wat is een VPN-router?

Een VPN-router is een router waar een VPN op is geïnstalleerd. ExpressVPN-software op je router kan alle apparaten die op de router zijn aangesloten voorzien van de volledige voordelen van een VPN, inclusief encryptie en locatieverandering, waardoor je hele huis wordt beschermd.

Hoewel je ExpressVPN handmatig kunt downloaden op standaardrouters, is onze eigen krachtige router Aircove gebruiksvriendelijker, want ExpressVPN is al ingebouwd. Het enige wat je nodig hebt is een ExpressVPN-abonnement en je kunt meteen beginnen browsen, gamen en streamen met maximale veiligheid en privacy.