Heeft een toegewijde helpdesk dat dag en nacht beschikbaar is via live chat en e-mail

Er is geen helpdesk om te helpen bij het oplossen van problemen of bij vragen

Er is geen gratis VPN die ExpressVPN kan evenaren in snelheid, veiligheid en kwaliteit van dienstverlening.

Maar je hoeft ons niet op ons woord te geloven; een onafhankelijke studie van meer dan 25.000 gratis proxy's stelde vast dat de meeste HTTPS blokkeren, data injecteren of content op de een of andere manier veranderen.

Advertentie-injecties : Een gratis VPN-service kan advertenties of malware injecteren in je browsersessies, waardoor de beveiliging van je apparaat in gevaar komt.

Beperkingen in bandbreedte: Sommige gratis of goedkope VPN's kunnen je bandbreedte stelen en aan de hoogste bieder aanbieden.

Niet elke gratis of goedkope VPN provider is problematisch. Echter, een kwaadaardige gratis VPN of gratis proxy kan je privacy en veiligheid op de volgende manieren beïnvloeden:

Websites deblokkeren via serverlocaties in 105 landen

ExpressVPN is een privacybedrijf, dus we nemen je privacy serieus . Om elke gebruiker een snelle, anonieme en veilige verbinding te kunnen bieden, betaalt ExpressVPN voor:

