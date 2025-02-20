2025 yılında 'What We Do in the Shadows' internette nereden izlenir2025 yılında 'What We Do in the Shadows' internette nereden izlenir
What We Do in the Shadows, aynı isimli filmden uyarlanan bir belgesel tarzı komedi dizisidir ve sizi dört vampir ev arkadaşı ve bir tanıdığın dünyasına davet ediyor. Maceralarını ve şamatalarını takip etmek ister misiniz? İşte What We Do in the Shadows izleyebileceğiniz yerler!
'What We Do in the Shadows' internetten nasıl izlenir
En iyi izleme deneyimi için What We Do in the Shadows dizisini ExpressVPN ile izleyin. Kısıtlamaları aşmak için güvenli bir sunucu konumuna bağlanın—okul ve ofis ağları da dahil herhangi bir ağ üzerinde ve her yerde tam izleme erişiminin tadını çıkarın. İşte diziyi çevrimiçi izlemek için takip etmeniz gereken adımlar!
Disney+
What We Do in the Shadows birçok ülkede Disney Plus'ta yayınlanıyor. Eğer İngiltere, İrlanda, Finlandiya, Japonya veya Meksika'dan izliyorsanız ilk beş sezon talep üzerine izlenebilir, altıncı sezonun ise yakında yayınlanması bekleniyor. Yeni Zelanda veya Kanada'daysanız, yayınlanan yeni bölümler de dahil olmak üzere, altı sezonun hepsine erişebilirsiniz.
Hulu
Hulu'da, What We Do in the Shadows talep üzerine izlenebilir. Platform, ABD'deki izleyiciler için altı sezonun tüm bölümlerine sahip. Yeni bir kullanıcıysanız Hulu'nun ücretsiz deneme imkânından yararlanabilirsiniz. Kayıt için ABD'den verilmiş bir kredi veya banka kartına ve ABD posta koduna ihtiyacınız olacak.
FX Now
What We Do in the Shadows dizisini Kanada ve ABD'de FX NOW'da izleyerek en sevdiğiniz üçlüyü (ve Colin Robinson'ı) takip edebilirsiniz. İçeriğe erişebilmek için TV hizmet sağlayıcınızın bilgilerini girmeniz gerekecek. Kanadalılar, birinci sezondan altıncıya kadar tüm sezonların bölümlerini talep üzerine izleyebilir. Amerikalılar ise yeni yayınlananlar da dahil olmak üzere, yalnızca altıncı sezondan itibaren bölümleri izleyebilir.
Binge
Eğer Avustralya'da What We Do in the Shadows dizisini nerede izleyebileceğinizi merak ediyorsanız Binge'i ziyaret edin. Bu yayın platformu, birden beşe kadar olan sezonların tüm bölümlerini talep üzerine sunmakta ve son sezonu olan altıncı sezon, yeni bölümleri salı günleri yayınlamaktadır. Yayımlandığında, altıncı sezonun bölümleri de talep üzerine sunuluyor. Eğer Binge'de yeniyseniz 7 günlük ücretsiz deneme imkânıyla deneyebilirsiniz. Kayıt olurken bir Avustralya telefon numarası girmeniz gerekecek.
Disney+ Hotstar
Nandor'un meşhur ev toplantılarına katılmak için What We Do in the Shadows dizisini Hindistan ve Tayland'da Disney Plus Hotstar'da izleyebilirsiniz. Hindistan'daysanız, salı günü yayınlandıktan sonra final sezonunun yeni bölümleri de dahil olmak üzere, tüm bölümleri talep üzerine izleyebilirsiniz. Kayıt için +91 ile başlayan bir Hindistan telefon numarası gereklidir. Tayland'da ise Hotstar kullanarak dört sezonun bölümlerini talep üzerine izleyebilirsiniz. Kayıt için +66 ile başlayan bir Tayland telefon numarası gereklidir.
'What We Do in the Shadows' internette ücretsiz nereden izlenir
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BBC iPlayer
İngiltere'deyseniz, What We Do in the Shadows dizisinin birinci sezondan dördüncü sezona kadar olan bölümlerini ücretsiz ve talep üzerine BBC iPlayer'da izleyebilirsiniz. Hesap oluştururken Birleşik Krallık TV lisansına sahip olduğunuzu onaylamanız gerekecektir.
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Başka bir ülkede 'What We Do in the Shadows' izlemek için VPN kullanabilir miyim?
What We Do in the Shadows dizisini kendi ülkeniz dışındaki bir sunucu konumuna VPN bağlanarak izlerken, bu işlemin yayın hizmetinizin veya ExpressVPN'in kullanım şartlarını ihlal edebileceği unutulmamalıdır. ExpressVPN bir güvenlik ve gizlilik aracı olup, telif hakkı ihlali amacıyla kullanılması amaçlanmamıştır. Tasarım gereği, VPN hizmetimize bağlıyken ne yaptığınızı göremiyoruz veya kontrol edemiyoruz, bu nedenle eğlence endüstrisine saygı göstermenizi ve kullanım şartlarına her zaman uymanızı tavsiye ediyoruz.
'What We Do in the Shadows'un konusu ne?
Bu belgesel tarzındaki komedi, aynı isimli bir filme dayanır. New York’un Staten Island bölgesinde yaşayan dört vampir ev arkadaşının her geceki maceralarına ve talihsizliklerine içeriden bir bakış sunar. Grubun amacı dünyayı (ya da en azından sokaklarını) fethetmek ve birçok düşmanlarını yenmek olsa da dizi aslında her karakterin benzersiz tuhaflıklarını konu ediniyor.
Bir zamanlar bir Osmanlı İmparatorluğu generali olan Nandor, şimdi egemenlik kurma ihtiyacını karşılamak için ev toplantıları düzenleyip grubunu görünüşte anlamsız görevler yapmak üzere gönderiyor. Tanıdığı Guillermo, vampirlerle birlikte yaşıyor ve kaoslarını yönetmeye çalışırken, vampir olma yönündeki ipuçlarını bırakıyor. Laszlo, birçok yeteneği ve sayısız hazırcevap sözleri olan yaramaz bir İngiliz vampiridir ve Nandor’un başarısızlıklarını izlemeyi seviyor. Laszlo’nun diğer yarısı olan Nadja, gururlu bir baştan çıkarıcıdır ve özellikle Gregor’un reenkarnasyonu olmak üzere, eski aşklarını bir türlü silemiyor. Diğer vampirlerden belirgin şekilde farklı olan Colin Robinson ise bir enerji vampiridir ve varlığı tolere edilir ama asla istenmez.
'What We Do in the Shadows' oyuncu kadrosu
What We Do in the Shadows, neredeyse her bölümde bulunan beş ana karakterle küçük, sıkı bağlı bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Her sezon birkaç yeni ve tekrar eden önemli karaktere sahiptir. En dikkat çekici olanları aşağıda listeliyoruz.
Laszlo Cravensworth rolünde Matt Berry
Antipaxos'lu Nadja rolünde Natasia Demetriou
Guillermo de la Cruz rolünde Harvey Guillén
Amansız Nandor rolünde Kayvan Novak
Colin Robinson rolünde Mark Proksch
Rehber rolünde Kristen Schaal
Sean Rinaldi rolünde Anthony Atamanuik
Baron Afanas rolünde Doug Jones
The Sire rolünde Jean-Michel Richaud
Lisa rolünde Alyssa Limperis
Derek rolünde Chris Sandiford
Marwa rolünde Parisa Fakhri
Cin rolünde Anoop Desai
Çocuk Colin #2 rolünde Violet Tinnirello
Çocuk Colin #3 rolünde Liam McKenna
Shanice rolünde Veronika Slowikowska
Frank rolünde Gavin Fox
Silvia rolünde Myrna Cabello
Mikey rolünde Andy Hull
Jeff Suckler rolünde Jake McDorman
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‘What We Do in the Shadows’ SSS
What We Do in the Shadows, İsveç'te Max'te yayınlanmaktadır. Platformda talep üzerine ilk beş sezon bulunmaktadır. ABD'de, dizi Hulu üzerinden izlenebilir, ancak Max ve Hulu paketi aracılığıyla da izlenebilir.
Dizi ve filmin ikisi de aynı evrende geçmektedir, ancak farklı ana karakterleri takip etmektedir. Her ikisi de sıradışı, tarihi kalıntı vampirlerin modern dünyada yaşadığı tuhaf maceraları takip eden benzer bir temaya sahiptir. Filmdeki birkaç karakter dizide de görünmektedir.
Hayır. Filmde farklı ana karakterler bulunmaktadır ve filmdeki olaylar diziyi etkilemiyor. Ancak, film, dizide devam eden bazı temaları oluşturmaktadır. Eğer dizinin mizahını beğeniyorsanız muhtemelen filmi de beğeneceksiniz.
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