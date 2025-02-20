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2025 yılında 'What We Do in the Shadows' internette nereden izlenir2025 yılında 'What We Do in the Shadows' internette nereden izlenir

What We Do in the Shadows, aynı isimli filmden uyarlanan bir belgesel tarzı komedi dizisidir ve sizi dört vampir ev arkadaşı ve bir tanıdığın dünyasına davet ediyor. Maceralarını ve şamatalarını takip etmek ister misiniz? İşte What We Do in the Shadows izleyebileceğiniz yerler!

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'What We Do in the Shadows' internetten nasıl izlenir

En iyi izleme deneyimi için What We Do in the Shadows dizisini ExpressVPN ile izleyin. Kısıtlamaları aşmak için güvenli bir sunucu konumuna bağlanın—okul ve ofis ağları da dahil herhangi bir ağ üzerinde ve her yerde tam izleme erişiminin tadını çıkarın. İşte diziyi çevrimiçi izlemek için takip etmeniz gereken adımlar!

Disney+

What We Do in the Shadows birçok ülkede Disney Plus'ta yayınlanıyor. Eğer İngiltere, İrlanda, Finlandiya, Japonya veya Meksika'dan izliyorsanız ilk beş sezon talep üzerine izlenebilir, altıncı sezonun ise yakında yayınlanması bekleniyor. Yeni Zelanda veya Kanada'daysanız, yayınlanan yeni bölümler de dahil olmak üzere, altı sezonun hepsine erişebilirsiniz.

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Hulu

Hulu'da, What We Do in the Shadows talep üzerine izlenebilir. Platform, ABD'deki izleyiciler için altı sezonun tüm bölümlerine sahip. Yeni bir kullanıcıysanız Hulu'nun ücretsiz deneme imkânından yararlanabilirsiniz. Kayıt için ABD'den verilmiş bir kredi veya banka kartına ve ABD posta koduna ihtiyacınız olacak.

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FX Now

What We Do in the Shadows dizisini Kanada ve ABD'de FX NOW'da izleyerek en sevdiğiniz üçlüyü (ve Colin Robinson'ı) takip edebilirsiniz. İçeriğe erişebilmek için TV hizmet sağlayıcınızın bilgilerini girmeniz gerekecek. Kanadalılar, birinci sezondan altıncıya kadar tüm sezonların bölümlerini talep üzerine izleyebilir. Amerikalılar ise yeni yayınlananlar da dahil olmak üzere, yalnızca altıncı sezondan itibaren bölümleri izleyebilir.

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Binge

Eğer Avustralya'da What We Do in the Shadows dizisini nerede izleyebileceğinizi merak ediyorsanız Binge'i ziyaret edin. Bu yayın platformu, birden beşe kadar olan sezonların tüm bölümlerini talep üzerine sunmakta ve son sezonu olan altıncı sezon, yeni bölümleri salı günleri yayınlamaktadır. Yayımlandığında, altıncı sezonun bölümleri de talep üzerine sunuluyor. Eğer Binge'de yeniyseniz 7 günlük ücretsiz deneme imkânıyla deneyebilirsiniz. Kayıt olurken bir Avustralya telefon numarası girmeniz gerekecek.

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Disney+ Hotstar

Nandor'un meşhur ev toplantılarına katılmak için What We Do in the Shadows dizisini Hindistan ve Tayland'da Disney Plus Hotstar'da izleyebilirsiniz. Hindistan'daysanız, salı günü yayınlandıktan sonra final sezonunun yeni bölümleri de dahil olmak üzere, tüm bölümleri talep üzerine izleyebilirsiniz. Kayıt için +91 ile başlayan bir Hindistan telefon numarası gereklidir. Tayland'da ise Hotstar kullanarak dört sezonun bölümlerini talep üzerine izleyebilirsiniz. Kayıt için +66 ile başlayan bir Tayland telefon numarası gereklidir.

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'What We Do in the Shadows' internette ücretsiz nereden izlenir

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BBC iPlayer

İngiltere'deyseniz, What We Do in the Shadows dizisinin birinci sezondan dördüncü sezona kadar olan bölümlerini ücretsiz ve talep üzerine BBC iPlayer'da izleyebilirsiniz. Hesap oluştururken Birleşik Krallık TV lisansına sahip olduğunuzu onaylamanız gerekecektir.

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Başka bir ülkede 'What We Do in the Shadows' izlemek için VPN kullanabilir miyim?

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'What We Do in the Shadows'un konusu ne?

Dexter: Original Sin Streaming December 13 | First Look Teaser | Paramount+ with SHOWTIME

Bu belgesel tarzındaki komedi, aynı isimli bir filme dayanır. New York’un Staten Island bölgesinde yaşayan dört vampir ev arkadaşının her geceki maceralarına ve talihsizliklerine içeriden bir bakış sunar. Grubun amacı dünyayı (ya da en azından sokaklarını) fethetmek ve birçok düşmanlarını yenmek olsa da dizi aslında her karakterin benzersiz tuhaflıklarını konu ediniyor.

Bir zamanlar bir Osmanlı İmparatorluğu generali olan Nandor, şimdi egemenlik kurma ihtiyacını karşılamak için ev toplantıları düzenleyip grubunu görünüşte anlamsız görevler yapmak üzere gönderiyor. Tanıdığı Guillermo, vampirlerle birlikte yaşıyor ve kaoslarını yönetmeye çalışırken, vampir olma yönündeki ipuçlarını bırakıyor. Laszlo, birçok yeteneği ve sayısız hazırcevap sözleri olan yaramaz bir İngiliz vampiridir ve Nandor’un başarısızlıklarını izlemeyi seviyor. Laszlo’nun diğer yarısı olan Nadja, gururlu bir baştan çıkarıcıdır ve özellikle Gregor’un reenkarnasyonu olmak üzere, eski aşklarını bir türlü silemiyor. Diğer vampirlerden belirgin şekilde farklı olan Colin Robinson ise bir enerji vampiridir ve varlığı tolere edilir ama asla istenmez.

'What We Do in the Shadows' oyuncu kadrosu

‘Dexter: Original Sin’ cast photo

What We Do in the Shadows, neredeyse her bölümde bulunan beş ana karakterle küçük, sıkı bağlı bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Her sezon birkaç yeni ve tekrar eden önemli karaktere sahiptir. En dikkat çekici olanları aşağıda listeliyoruz.

  • Laszlo Cravensworth rolünde Matt Berry

  • Antipaxos'lu Nadja rolünde Natasia Demetriou

  • Guillermo de la Cruz rolünde Harvey Guillén

  • Amansız Nandor rolünde Kayvan Novak

  • Colin Robinson rolünde Mark Proksch

  • Rehber rolünde Kristen Schaal

  • Sean Rinaldi rolünde Anthony Atamanuik

  • Baron Afanas rolünde Doug Jones

  • The Sire rolünde Jean-Michel Richaud

  • Lisa rolünde Alyssa Limperis

  • Derek rolünde Chris Sandiford

  • Marwa rolünde Parisa Fakhri

  • Cin rolünde Anoop Desai

  • Çocuk Colin #2 rolünde Violet Tinnirello

  • Çocuk Colin #3 rolünde Liam McKenna

  • Shanice rolünde Veronika Slowikowska

  • Frank rolünde Gavin Fox

  • Silvia rolünde Myrna Cabello

  • Mikey rolünde Andy Hull

  • Jeff Suckler rolünde Jake McDorman

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