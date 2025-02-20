'What We Do in the Shadows'un konusu ne?

Bu belgesel tarzındaki komedi, aynı isimli bir filme dayanır. New York’un Staten Island bölgesinde yaşayan dört vampir ev arkadaşının her geceki maceralarına ve talihsizliklerine içeriden bir bakış sunar. Grubun amacı dünyayı (ya da en azından sokaklarını) fethetmek ve birçok düşmanlarını yenmek olsa da dizi aslında her karakterin benzersiz tuhaflıklarını konu ediniyor.

Bir zamanlar bir Osmanlı İmparatorluğu generali olan Nandor, şimdi egemenlik kurma ihtiyacını karşılamak için ev toplantıları düzenleyip grubunu görünüşte anlamsız görevler yapmak üzere gönderiyor. Tanıdığı Guillermo, vampirlerle birlikte yaşıyor ve kaoslarını yönetmeye çalışırken, vampir olma yönündeki ipuçlarını bırakıyor. Laszlo, birçok yeteneği ve sayısız hazırcevap sözleri olan yaramaz bir İngiliz vampiridir ve Nandor’un başarısızlıklarını izlemeyi seviyor. Laszlo’nun diğer yarısı olan Nadja, gururlu bir baştan çıkarıcıdır ve özellikle Gregor’un reenkarnasyonu olmak üzere, eski aşklarını bir türlü silemiyor. Diğer vampirlerden belirgin şekilde farklı olan Colin Robinson ise bir enerji vampiridir ve varlığı tolere edilir ama asla istenmez.