Oyun için en iyi Geforce Now VPN'ini edinin
GeForce Now'u bir VPN ile oynamak, bulut oyun deneyiminizi arttırmanın en iyi yoludur.
ExpressVPN, bulut tabanlı oyunlar için en hızlı ve en güvenli VPN'dir. Oyunları hızdan ödün vermeden özgür ve güvenli bir şekilde internetten oynayın. DDoS saldırılarına karşı kendinizi kolayca savunun.
3 kolay adımda VPN kullanarak Geforce Now üzerinde nasıl oyun oynanır
1. Adım
Bulut oyun için en iyi VPN'i yani ExpressVPN'i edinin.
2. Adım
Geforce Now'un mevcut olduğu bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.
3. Adım
Yavaşlatma olmadan gizli ve güvenli bir şekilde oyun oynayın.
Geforce Now nedir?
Nvidia tarafından sunulan GeForce Now, çeşitli cihazlarda oynanabilen ve geniş bir oyun kütüphanesine sahip bulut tabanlı çevrimiçi oyun hizmetidir. Oyuncular yüksek hızlı internete ihtiyaç duyar ve mobil cihazları kullanırken bir Bluetooth kontrol cihazı kullanmaları önerilir; hatta bazı durumlarda bu bir gerekliliktir.
GeForce Now fiyatları ve oyunları
GeForce Now iki üyelik seçeneği sunar: standart üyelik (ücretsiz) ve Kurucu üyelik (aylık 4,99 USD veya altı ay için 24,95 USD.) Ücretsiz üyelik, oyunculara bir seferde en fazla bir saat GeForce Now sunucularına erişim hakkı verirken kurucu üyeler altı saate kadar oynayabilir. Kurucu üyeler ayrıca oyunun başında ön sıralara yerleştirilirken, standart üyeler sunucu kullanılabilirliğine bağlı olarak daha uzun bekleyebilir.
GeForce Now olan ülkeler
GeForce Now şu anda ABD‘de ve bazı Avrupa ve Asya ülkelerindeki oyuncular tarafından kullanılabilir. Bunlar arasında Arnavutluk, Andora, Ermenistan, Avusturya, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Meksika, Moldova, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık bulunmaktadır. Hizmetin zamanla daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor.
SSS: VPN kullanarak GeForce Now'da nasıl oyun oynanır
VPN ücretsiz GeForce Now kullanmamı sağlar mı?
Hayır, GeForce Now aboneliğine ayrıca kaydolmanız gerekecek. ExpressVPN, daha güvenli bir bulut oyun deneyimi sunarak GeForce Now aboneliğinizi tamamlar.
Hangi cihazlarda ExpressVPN ile GeForce Now oyunlarını oynayabilirim?
GeForce Now oynarken VPN bağlantımı yavaşlatır mı?
VPN hizmetleri, internet bağlantısına bir şifreleme katmanı ekler ve bunun internet hızını yavaşlatma potansiyeli vardır. Fakat ExpressVPN çok hızlı ve sürekli optimize edilen bir ağa sahiptir, bu nedenle büyük olasılıkla bir fark hissetmeyeceksiniz!
İSS'nizin çevrimiçi oyunları yavaşlattığı biliniyorsa GeForce Now'da oyun oynamak için VPN kullanmak aslında bağlantınızı hızlandırabilir.
VPN pingi nasıl azaltır?
Oyun sunucuları ile aranızdaki bağlantı yollarını kısaltarak gecikmeyi ve takılmayı azaltabilirsiniz. Böylece veri paketleri bilgisayarınız ve oyun sunucuları arasında daha hızlı hareket edebilir ve aldığınız aksiyonlar ile bunların oyuna yansıması arasındaki fark edilebilir gecikmeleri azaltarak size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en sorunsuz deneyimi sağlar.
VPN DDoS saldırılarına karşı nasıl koruma sağlar?
İnternetten oyun oynarken ExpressVPN kullanmak, gerçek IP adresinizi maskeleyerek size yardımcı olur. Bu, çevrimiçi oyun deneyiminize müdahale etmek için gecikme ve kesintiler yaratmayı amaçlayan bir DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırısı sırasında yaratılan haksız avantajın önlenmesine yardımcı olabilir.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
İnternetten oyun oynamak için hangi platformu seçerseniz seçin, ExpressVPN yanınızda. PlayStation, Xbox ve Switch gibi bir konsolda oynuyorsanız yönlendiricinizde uygulamamızı kullanarak ExpressVPN'in gizlilik ve güvenlik avantajlarından yararlanabilirsiniz.
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleriyle de çalışır. VPN yoğun sansürün olduğu ülkelerde YouTube ve Google gibi popüler sitelerin engelini kaldırmanıza yardımcı olabilir ve internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin de en hızlı ve en kolay yoludur.
ExpressVPN telif haklarını ilhal etme amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için ExpressVPN Hizmet Koşulları ile GeForce Now Hizmet Koşulları'nı okuyun.
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