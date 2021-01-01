En iyi Amazon Luna oyun VPN'ini edinin

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Amazon Luna nedir?
Luna, Amazon'un oyun tabanlı oyun hizmetidir. Bu hizmet, yüksek hızlı internetin mevcut olduğu birçok cihazda ve web uygulamalarında oynanabilen geniş bir oyun kütüphanesi sunmaktadır. Luna'daki oyunlar Xbox One kumandası, DualShock 4 kumanda, Razer Kishi Universal oyun kumandası veya özel Amazon Luna kumandası ile oynanabilir.
Amazon Luna nerede kullanılabilir?
Amazon Luna şu anda erken erişim (beta test) aşamasındadır ve yalnızca ABD merkezli aboneler tarafından kullanılabilmektedir. Amazon'un uluslararası çıkış tarihini 2021 yılı içinde duyurması bekleniyor.
Amazon Luna oyun kanalları
Amazon Luna, abonelik için Luna+ ve Ubisoft+ olmak üzere iki oyun kanalına sahiptir ve zamanla daha fazlasını ekleyecektir. Kullanıcılar iki kanaldan birine veya her ikisine abone olabilirler.
Varsayılan kanal olan Luna+ aylık $5,99 değerinde bir tanıtım aboneliğine sahiptir ve 100 kadar oyunu içermektedir. Luna+ sınırsız oyun süresi, 1080p'ye kadar HD/60fps akış (4K çok yakında sunulacak) ve aynı anda iki cihazda oyun oynayabilme imkanlarını sunmaktadır.
Amazon, Luna hizmetine özgü olan Ubisoft+ kanalını sunmak için geliştirici Ubisoft ile bir araya geldi. Ubisoft+, kendi geliştirdiği oyunların seçkin sürümlerini ve yeni oyunlara yayınlandıkları gün erişim sunacak. Bu kanal sınırsız oyun süresi, 1080p'ye kadar HD/60fps akış (4K çok yakında sunulacak) ve tek bir cihazda oyun oynayabilme imkanlarını sunmaktadır.
Amazon Luna için Twitch
Twitch ve Luna hesaplarınızı birbirine bağlayarak Twitch yayınlarını doğrudan Luna üzerinden izleyebilecek ve hatta Luna'da Oyna butonuna tıklayarak oyunu hemen oynayabileceksiniz. Luna gibi, Twitch de bir Amazon üründür. Bu nedenle bu iki ürünün birleştirilmesi karşılıklı fayda sağlar.
SSS: VPN ile Amazon Luna'da nasıl oyun oynanır
VPN, Amazon Luna'yı ücretsiz kullanmamı sağlar mı?
Hayır. Amazon Luna aboneliği için ayrı bir şekilde kaydolmanız gerekecek. ExpressVPN, daha güvenli bir bulut oyun deneyimi sunmak için Amazon Luna aboneliğinizi tamamlar.
ExpressVPN ile hangi cihazlardan Amazon Luna oyunlarını oynayabilirim?
Amazon Luna ve VPN kullanmak bağlantımı yavaşlatacak mı?
Luna'da oyun oynamak için önerilen minimum internet hızı 10Mbps'dir. VPN hizmetleri, çevrimiçi bağlantınıza internet hızınızı potansiyel olarak yavaşlatabilen bir şifreleme katmanı ekler. Bununla beraber, ExpressVPN ultra hızlı, sürekli optimize edilen bir ağa sahiptir, bu yüzden büyük ihtimalle büyük bir fark hissetmeyeceksiniz.
İSS'nizin çevrimiçi oyununuzu yavaşlattığı biliniyorsa Amazon Luna'da oyun oynamak için VPN kullanmak aslında bağlantınızı hızlandırabilir. Dahası, VPN kullanmak pingi azaltmanıza yardımcı olur. (daha fazla bilgiyi aşağıda okuyun).
VPN pingi nasıl azaltır?
Oyun sunucuları ile aranızdaki bağlantı yollarını kısaltarak gecikmeyi ve takılmayı azaltabilirsiniz. Böylece veri paketleri bilgisayarınız ve oyun sunucuları arasında daha hızlı hareket edebilir ve böylece verdiğiniz komutlar ile bunların oyuna yansıması arasındaki fark edilebilir gecikmeleri azaltarak size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en sorunsuz deneyimi sağlar.
VPN DDoS saldırılarına karşı nasıl koruma sağlar?
İnternetten oyun oynarken ExpressVPN kullanmak, gerçek IP adresinizi maskeleyerek size yardımcı olur. Bu, çevrimiçi oyun deneyiminize müdahale etmek için gecikme ve kesintiler yaratmayı amaçlayan bir DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırısı sırasında yaratılan haksız avantajın önlenmesine yardımcı olabilir.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
İnternetten oyun oynamak için hangi platformu seçerseniz seçin, ExpressVPN yanınızda. PlayStation, Xbox ve Switch gibi bir konsolda oynuyorsanız yönlendiricinizde uygulamamızı kullanarak ExpressVPN'in gizlilik ve güvenlik avantajlarından yararlanabilirsiniz.
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleriyle de çalışır. VPN, yoğun sansürün olduğu ülkelerde YouTube ve Google gibi popüler sitelerin engelini kaldırmanıza yardımcı olabilir ve internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin de en hızlı ve en kolay yoludur.
ExpressVPN, telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'nı ve Amazon Luna'nın Kullanım Şartları'nı okuyun.
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