En iyi Amazon Luna oyun VPN'ini edinin

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Amazon Luna logosu.

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1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

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2. Adım

VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

Amazon Luna'nın kullanılabildiği bir ülkedeki VPN sunucu konumuna bağlanın.

3. Adım

Bir oyun kumandası ve Amazon Luna logosunun bulunduğu ekran.

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Amazon Luna logosu ve kumandasının bulunduğu ekran.

Amazon Luna nedir?

Luna, Amazon'un oyun tabanlı oyun hizmetidir. Bu hizmet, yüksek hızlı internetin mevcut olduğu birçok cihazda ve web uygulamalarında oynanabilen geniş bir oyun kütüphanesi sunmaktadır. Luna'daki oyunlar Xbox One kumandası, DualShock 4 kumanda, Razer Kishi Universal oyun kumandası veya özel Amazon Luna kumandası ile oynanabilir.

Amazon Luna nerede kullanılabilir?

Amazon Luna şu anda erken erişim (beta test) aşamasındadır ve yalnızca ABD merkezli aboneler tarafından kullanılabilmektedir. Amazon'un uluslararası çıkış tarihini 2021 yılı içinde duyurması bekleniyor.

Amazon Luna+ ve Ubisoft+ oyun kanalları.

Amazon Luna oyun kanalları

Amazon Luna, abonelik için Luna+ ve Ubisoft+ olmak üzere iki oyun kanalına sahiptir ve zamanla daha fazlasını ekleyecektir. Kullanıcılar iki kanaldan birine veya her ikisine abone olabilirler.

Varsayılan kanal olan Luna+ aylık $5,99 değerinde bir tanıtım aboneliğine sahiptir ve 100 kadar oyunu içermektedir. Luna+ sınırsız oyun süresi, 1080p'ye kadar HD/60fps akış (4K çok yakında sunulacak) ve aynı anda iki cihazda oyun oynayabilme imkanlarını sunmaktadır.

Amazon, Luna hizmetine özgü olan Ubisoft+ kanalını sunmak için geliştirici Ubisoft ile bir araya geldi. Ubisoft+, kendi geliştirdiği oyunların seçkin sürümlerini ve yeni oyunlara yayınlandıkları gün erişim sunacak. Bu kanal sınırsız oyun süresi, 1080p'ye kadar HD/60fps akış (4K çok yakında sunulacak) ve tek bir cihazda oyun oynayabilme imkanlarını sunmaktadır.

Ekranda Twitch logosu, oyun ve yayıncı.

Amazon Luna için Twitch

Twitch ve Luna hesaplarınızı birbirine bağlayarak Twitch yayınlarını doğrudan Luna üzerinden izleyebilecek ve hatta Luna'da Oyna butonuna tıklayarak oyunu hemen oynayabileceksiniz. Luna gibi, Twitch de bir Amazon üründür. Bu nedenle bu iki ürünün birleştirilmesi karşılıklı fayda sağlar.

SSS: VPN ile Amazon Luna'da nasıl oyun oynanır

VPN, Amazon Luna'yı ücretsiz kullanmamı sağlar mı?
ExpressVPN ile hangi cihazlardan Amazon Luna oyunlarını oynayabilirim?
Amazon Luna ve VPN kullanmak bağlantımı yavaşlatacak mı?
VPN pingi nasıl azaltır?
VPN DDoS saldırılarına karşı nasıl koruma sağlar?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

ExpressVPN, telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'nı ve Amazon Luna'nın Kullanım Şartları'nı okuyun.

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Bazı ülkelerde sansürlenen YouTube, Twitter ve Facebook gibi web sitelerine erişim edinin.

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