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Şu anda aşağıdaki özellikler mevcuttur:
|Özellikler
|Chrome uzantısı
|Android
|iOS
|Sınırsız sayıda giriş bilgisi saklama
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|Sınırsız sayıda cihazda senkronize etme
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|Sır vermeyen şifreleme
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|Biyometri ile kolayca açın
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|Dahili şifre üreticisi
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|Dahili şifre gücü denetleyicisi
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|Tek tıkla şifreleri otomatik kaydetme
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|Giriş bilgilerini ve şifreleri otomatik doldurma
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|Saklanan giriş bilgilerini diğer şifre yöneticilerinden kolayca içe aktarma
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|Yakında
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|Şifre sağlığı ile şifrelerinizi değerlendirin
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|Birincil şifrenizi güncelleme
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|Yakında
|Birincil şifrenizin kaybı durumunda kurtarma ile yeniden erişim
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|Yakında
|Yeni bir aygıtın şifre yöneticisi hesabınıza erişebilmesi için iki faktörlü kimlik doğrulama
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Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.