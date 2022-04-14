Son güncelleme:

Use ExpressVPN on your devices.
Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var?
Hemen ExpressVPN Edinin
Use ExpressVPN on your devices.
Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda.
Uygulamaları ücretsiz edinin
Önemli: ExpressVPN Keys şu anda tüm kullanıcılara kademeli olarak Windows, Mac ve Linux’ta bir Chrome tarayıcı uzantısı aracılığıyla ve ExpressVPN iOS ve Android uygulamasıyla sunulmaktadır.

Şu anda aşağıdaki özellikler mevcuttur:

ÖzelliklerChrome uzantısıAndroidiOS
Sınırsız sayıda giriş bilgisi saklama
Sınırsız sayıda cihazda senkronize etme
Sır vermeyen şifreleme
Biyometri ile kolayca açın
Dahili şifre üreticisi
Dahili şifre gücü denetleyicisi
Tek tıkla şifreleri otomatik kaydetme
Giriş bilgilerini ve şifreleri otomatik doldurma
Saklanan giriş bilgilerini diğer şifre yöneticilerinden kolayca içe aktarmaYakında
Şifre sağlığı ile şifrelerinizi değerlendirin
Birincil şifrenizi güncellemeYakında
Birincil şifrenizin kaybı durumunda kurtarma ile yeniden erişimYakında
Yeni bir aygıtın şifre yöneticisi hesabınıza erişebilmesi için iki faktörlü kimlik doğrulama

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Başa dön

Bu yazı faydalı oldu mu?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

A member of our Support Team will follow up on your issue.