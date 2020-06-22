Bu kılavuz, ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide port yönlendirmenin nasıl ayarlanacağını göstermektedir.

Önemli: İSS’nizin port yönlendirmeyi desteklediğinden emin olun (Carrier-grade NAt kullanan İSS’ler genellikle desteklemez).

Yönlendirilen portlarınız VPN tünelinin dışında kalacak, bu nedenle de VPN korumasına sahip olmayacaktır.

Kullandığınız ExpressVPN versiyona uygun bölüme göz atın. ExpressVPN’in hangi versiyonunu kullandığınızı öğrenmek için bu kılavuza başvurun.

ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide port yönlendirme ayarlayın (v2 ve üstü)

ExpressVPN’in çalıştığı yönlendiricinize giriş yapın. Gelişmiş Seçenekler > Port Yönlendirme‘yi seçin. Yeni Kural Ekle‘yi seçin.

Aşağıdaki bilgileri girin: Açıklama: Yönlendiren portu hatırlamanıza yardımcı olacak bir ad girin.

Yönlendiren portu hatırlamanıza yardımcı olacak bir ad girin. Cihaz: Uzaktan erişmek istediğiniz cihazı seçin.

Uzaktan erişmek istediğiniz cihazı seçin. Dahili Port: 1 ile 65.535 arasında bir sayı girin.

1 ile 65.535 arasında bir sayı girin. Harici Port: 1 ile 65.535 arasında bir sayı girin.

1 ile 65.535 arasında bir sayı girin. Protokol: Tercih ettiğiniz protokolü seçin. Yeni kuralı eklemek için Kaydet‘i seçin.



Seçilen cihaz artık girdiğiniz harici portu kullanarak herkese açık IP adresiniz üzerinden erişilebilecektir. Port yönlendirmenin başarılı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, cihazınızın herkese açık IP adresini öğrenmek için ExpressVPN’in IP Adresi Kontrolü‘nü kullanabilirsiniz.

Cihazlara uzaktan erişmek için bir DDNS ana bilgisayar adı kullanın

Ayrıca, ExpressVPN’in çalıştığı yönlendiriciye bağlı cihazlarınıza uzaktan erişmek için herkese açık IP adresiniz kullanmak yerine bir DDNS ana bilgisayar adı ayarlayabilirsiniz.

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ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide port yönlendirme ayarlayın (v1)

Linksys WRT1200AC, WRT1900AC(S) ve WRT3200ACM