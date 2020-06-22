Bu kılavuz, ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide port yönlendirmenin nasıl ayarlanacağını göstermektedir.
- İSS’nizin port yönlendirmeyi desteklediğinden emin olun (Carrier-grade NAt kullanan İSS’ler genellikle desteklemez).
- Yönlendirilen portlarınız VPN tünelinin dışında kalacak, bu nedenle de VPN korumasına sahip olmayacaktır.
Kullandığınız ExpressVPN versiyona uygun bölüme göz atın. ExpressVPN’in hangi versiyonunu kullandığınızı öğrenmek için bu kılavuza başvurun.
Bölüme atla…
ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide port yönlendirme ayarlayın (v2 ve üstü)
ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide port yönlendirme ayarlayın (v1)
ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide port yönlendirme ayarlayın (v2 ve üstü)
- ExpressVPN’in çalıştığı yönlendiricinize giriş yapın.
- Gelişmiş Seçenekler > Port Yönlendirme‘yi seçin.
- Yeni Kural Ekle‘yi seçin.
- Aşağıdaki bilgileri girin:
- Açıklama: Yönlendiren portu hatırlamanıza yardımcı olacak bir ad girin.
- Cihaz: Uzaktan erişmek istediğiniz cihazı seçin.
- Dahili Port: 1 ile 65.535 arasında bir sayı girin.
- Harici Port: 1 ile 65.535 arasında bir sayı girin.
- Protokol: Tercih ettiğiniz protokolü seçin.
- Yeni kuralı eklemek için Kaydet‘i seçin.
Seçilen cihaz artık girdiğiniz harici portu kullanarak herkese açık IP adresiniz üzerinden erişilebilecektir. Port yönlendirmenin başarılı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, cihazınızın herkese açık IP adresini öğrenmek için ExpressVPN’in IP Adresi Kontrolü‘nü kullanabilirsiniz.
Cihazlara uzaktan erişmek için bir DDNS ana bilgisayar adı kullanın
Ayrıca, ExpressVPN’in çalıştığı yönlendiriciye bağlı cihazlarınıza uzaktan erişmek için herkese açık IP adresiniz kullanmak yerine bir DDNS ana bilgisayar adı ayarlayabilirsiniz.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN’in çalıştığı bir yönlendiricide port yönlendirme ayarlayın (v1)
Linksys WRT1200AC, WRT1900AC(S) ve WRT3200ACM
ExpressVPN yönlendirici kontrol paneline gidin. Yönlendirici yönetici şifreniz ile giriş yapın.
En üstteki gezinim çubuğunda Ağ‘ı seçin. Kenar çubuğunda Güvenlik Duvarı > Port Yönlendirme‘yi seçin.
Yeni Port Yönlendirme altında, aşağıdaki bilgileri girin:
- Ad: Yönlendirilen portu hatırlamanıza yardımcı olacak bir ad girin.
- Protokol: TCP+UDP‘yi seçin.
- Harici Alan: wan‘ı seçin.
- Harici Port: 1 ile 65.535 arasında bir sayı girin.
- Dahili Alan: lan‘ı seçin.
- Dahili IP: 192.168.42.1 (varsayılan).
- Dahili Port: 1 ile 65.535 arasında bir sayı girin.
Ekle > Kaydet ve Uygula‘yı seçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.