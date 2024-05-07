Ослепительно быстрые подключения

Другие VPN могут снижать скорость передачи данных. В свою очередь, ExpressVPN неизменно относится к числу самых быстрых VPN-сервисов. Это означает, что вы можете смотреть потоковые трансляции в HD без буферизации. Если вы заметили, что ваш интернет-провайдер замедляет ваше соединение, то подключение к VPN может повысить вашу скорость.

Выберите любой из сверхбыстрых серверов в 105 странах мира, созданных для безопасного и комфортного просмотра потоковых трансляций. Чтобы установить максимально быстрое подключение, что всегда кстати для потокового видео, подключитесь к серверу, находящемуся ближе всего к вашему местоположению.