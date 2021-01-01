Лучшая VPN для Geforce Now

VPN-сервисы шифруют пользовательский трафик, что может привести к снижению скорости передачи данных. Однако ExpressVPN не просто так считается самым быстрым VPN-сервисом — наша постоянно оптимизируемая серверная сеть предоставляет настолько быстрые подключения, что едва ли вы заметите хоть какую-то разницу!

Если вам интернет-провайдер ограничивает скорость доступа к серверам онлайн-игр, то использование VPN для игр на платформе GeForce Now может даже увеличить скорость вашего подключения.