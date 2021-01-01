Лучшая игровая VPN для Amazon Luna

Игровые каналы Amazon Luna

На сервисе Amazon Luna можно выбрать для подписки два игровых канала: Luna+ и Ubisoft+, а со временем будут добавлены новые. Пользователи могут купить подписку на один из каналов или на оба сразу.

Канал по умолчанию, Luna+, предлагает ознакомительную подписку по цене 5,99 долларов США в месяц и включает около 100 игр. На канале Luna+ к вашим услугам неограниченное количество игровых часов, стриминг в формате 1080p Full HD/60кадров в секунду (скоро появится 4K) и возможность стриминга на двух устройствах одновременно.

Amazon заключил партнерство с компанией Ubisoft, чтобы добавить эксклюзивный канал Ubisoft+ к сервису Luna. На канале Ubisoft+ будут предлагаться избранные премиум-игры и доступ к новым играм будет открыт в тот же день, когда они выпусткаются. Этот канал предлагает неограниченное количество игровых часов, потоковую передачу в формате 1080p Full HD/60 кадров в секунду (скоро появится 4K) и стриминг на одном устройстве.