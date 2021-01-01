Лучшая игровая VPN для Amazon Luna

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Логотип Amazon Luna.

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Земной шар с локациями VPN-серверов.

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Экран с логотипом Amazon Luna и контроллером.

Что такое Amazon Luna?

Luna — это облачный игровой сервис компании Amazon. Пользователям предлагается обширный каталог игр, в которые можно играть на различных устройствах и в веб-приложениях — везде, где есть высокоскоростной Интернет. В игры на Luna можно играть с помощью контроллера Xbox One, контроллера DualShock 4, универсального игрового контроллера Razer Kishi или специального контроллера Amazon Luna.

Где доступен сервис Amazon Luna?

В настоящее время сервис Amazon Luna находится на стадии бета-тестирования и ранний доступ предоставляется только для подписчиков из США. Ожидается, что Amazon объявит даты международного релиза позднее в 2021 году.


Игровые каналы Amazon Luna+ и Ubisoft+.

Игровые каналы Amazon Luna

На сервисе Amazon Luna можно выбрать для подписки два игровых канала: Luna+ и Ubisoft+, а со временем будут добавлены новые. Пользователи могут купить подписку на один из каналов или на оба сразу.

Канал по умолчанию, Luna+, предлагает ознакомительную подписку по цене 5,99 долларов США в месяц и включает около 100 игр. На канале Luna+ к вашим услугам неограниченное количество игровых часов, стриминг в формате 1080p Full HD/60кадров в секунду (скоро появится 4K) и возможность стриминга на двух устройствах одновременно.

Amazon заключил партнерство с компанией Ubisoft, чтобы добавить эксклюзивный канал Ubisoft+ к сервису Luna. На канале Ubisoft+ будут предлагаться избранные премиум-игры и доступ к новым играм будет открыт в тот же день, когда они выпусткаются. Этот канал предлагает неограниченное количество игровых часов, потоковую передачу в формате 1080p Full HD/60 кадров в секунду (скоро появится 4K) и стриминг на одном устройстве.

Логотип Twitch, игра и стример на экране.

Twitch для Amazon Luna

Соединив свои учетные записи Twitch и Luna, вы сможете смотреть стримы Twitch прямо из Luna, а из Twitch вы сможете мгновенно начать играть в игры Luna, нажав на кнопку Play on Luna (Играть на Luna). Luna и Twitch — это продукты Amazon, поэтому их интеграция взаимовыгодна.

ЧаВо: как играть на Amazon Luna с VPN

Позволяет ли VPN использовать Amazon Luna бесплатно?
На каких устройствах можно играть в игры на Amazon Luna с ExpressVPN?
Замедлит ли совместное использование Amazon Luna и VPN скорость интернет-соединения?
За счет чего VPN снижает пинг?
Как VPN защищает от DDoS-атак?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Amazon Luna.

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