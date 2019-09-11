Как смотреть трансляции матчей Ла Лиги в прямом эфире

Барселона, Мадрид, Севилья, Майорка — это города с богатой и почтенной историей, в том числе футбольной. Самые лучшие и успешные футбольные команды Испании с гордостью называют их своим домом!

Матчи Ла Лиги снова и снова поражают воображение фанатов, становясь порой новыми вехами в истории европейского футбола. Матчи-реванши между «Барселоной» и «Реал Мадридом» — Эль-Классико, одно из самых известных футбольных клубных противостояний, — не перестают радовать зрителей невероятными голами и финтами даже после ухода Месси из «Барселоны». Но сегодня некогда безоговорочному доминированию двух этих команд угрожает новый чемпион Ла Лиги — «Атлетико Мадрид», да и «Севилья» под руководством Юлена Лопетеги всерьез намерена заявить о своих притязаниях на титул чемпиона этого сезона.

В этой статье мы расскажем вам, как смотреть прямые трансляции лучших игр, местных встреч и, конечно же, финала сезона 2021–2022 Ла Лиги онлайн с помощью VPN.

Смотрите Ла Лигу 2021-22 и Кубок Испании по футболу на ESPN+

Цена: 10 долл. США/месяц или 100 долл. США/месяц

Вы можете следить за матчами в прямом эфире на ESPN+, что обойдется вам в 7 долларов США в месяц. Оформить подписку на ESPN+ также можно в пакете с подпиской на сервис по запросу Disney+ и Hulu — уже за 70 долларов США в месяц.

Чтобы смотреть матчи Ла Лиги на ESPN+:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов в США Откройте ESPN+ и оформите подписку. Вам потребуется указать почтовый индекс США (например, 10001, 48104), чтобы оформить подписку ESPN+. Наслаждайтесь трансляциями!

Хотите смотреть трансляции на большом экране? Узнайте, как подключить ваш телевизор к ExpressVPN.

Смотрите Ла Лигу 2021-22 и Кубок Испании по футболу онлайн на Premier Sports

Цена: 11 фунтов стерлингов в месяц

Premier Sports получил право на трансляцию матчей Ла Лиги и Кубка Испании по футболу в Ирландии. Также вы сможете смотреть матчи Серии А, Эредивизи, НХЛ, регби, бокс и многое другое. Чтобы начать просмотр:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов в Ирландии. Откройте Premier Sports (11 фунтов/месяц). Все готово!

Смотрите Ла Лигу и Кубок Испании по футболу онлайн на Sky Sports

Sky Sports будет вести трансляции всех матчей Ла Лиги и Кубка Испании по футболу сезона 2021–22. Помните, что этот сервис доступен только для жителей Соединенного Королевства и Ирландии, поэтому для оформления подписки вам потребуется банковская карта, выданная финансовыми организациями этих стран. Если такой банковской карты у увас нет, вы можете смотреть трансляции матчей на beIN Sports (Ла Лига) и ESPN+ (Кубок Испании). Если у вас уже есть подписка на Sky, смотреть трансляции онлайн вы можете на Sky Go.

Чтобы смотреть матчи Ла Лиги и Кубка Испании по футболу на Sky:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов в Британии. Откройте Sky Go. Наслаждайтесь трансляциями!

Хотите смотреть трансляции на большом экране? Узнайте, как подключить ваш телевизор к ExpressVPN.

Смотрите обзоры матчей Ла Лиги и избранные голы на YouTube

Официальный канал Ла Лиги на YouTube позволит вам насладиться лучшими голами и моментами всех матчей:

Оформите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов там, где доступ к YouTube не заблокирован. Откройте официальный YouTube-канал Ла Лиги. Позвольте себе снова насладиться лучшими моментами матчей!

Хотите смотреть трансляции на большом экране? Узнайте, как подключить ваш телевизор к ExpressVPN.

Дата Событие 13 августа 2021 – 22 мая 2022 Ла Лига 2021-22 17 ноября 2021 – 23 апреля 2022 Кубок Испании по футболу 2021-22

Главные матчи сезона 2021/22

Главные даты испанского футбольного календаря — это, бесспорно, матчи Эль-Классико, когда на одном поле снова встречаются «Реал Мадрид» и «Барселона».

Впрочем, Ла Лига порадует вас и другими играми — как крупными матчами, так и местными дерби. И, поверьте на слово, вы не захотите пропустить ни минуты этих напряженнейших футбольных баталий, когда игроки бьются не только за турнирные очки, но и за честь и славу родного города своего клуба. Взять хотя бы севильское дерби, где сражаются «Реал Бетис» и «Севилья», или дерби каталонское, где силами меряются «Эспаньол» и «ФК Барселона».

«Валенсия» и «Леванте» ведут ожесточенную борьбу в матчах валенскийского дерби, а уж про дерби Мадрида и говорить не приходится — конкуренция «Реал Мадрида» и «Атлетико Мадрида», двух крупнейших столичных команд, уже вошла в футбольные легенды. Вы просто обязаны насладиться всеми этими матчами, и поэтому мы составили для вас календарь игр Ла Лиги.

Время проведения матча может измениться, поэтому проверяйте даты и время заранее — скажем, за пару дней до игры.

Дата и время (EST) Матчи 3 октября 2021 Атлетико Мадрид — Барселона 24 октября 2021 Барселона — Реал Мадрид 7 ноября 2021 Бетис — Севилья 21 ноября 2021 Барселона — Эспаньол 12 декабря 2021 Реал Мадрид — Атлетико Мадрид 19 декабря 2021 Леванте — Валенсия 6 февраля 2022 Барселона — Атлетико Мадрид 13 февраля 2022 Эспаньол — Барселона 27 февраля 2022 Севилья — Бетис 20 марта 2022 Реал Мадрид — Барселона 1 мая 2022 Валенсия — Леванте 8 мая 2022 Атлетико Мадрид — Реал Мадрид

Какие матчи Ла Лиги ждете больше всего вы? Обязательно расскажите нам в комментариях!

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