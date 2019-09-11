Как смотреть трансляции матчей Ла Лиги в прямом эфире
Барселона, Мадрид, Севилья, Майорка — это города с богатой и почтенной историей, в том числе футбольной. Самые лучшие и успешные футбольные команды Испании с гордостью называют их своим домом!
Матчи Ла Лиги снова и снова поражают воображение фанатов, становясь порой новыми вехами в истории европейского футбола. Матчи-реванши между «Барселоной» и «Реал Мадридом» — Эль-Классико, одно из самых известных футбольных клубных противостояний, — не перестают радовать зрителей невероятными голами и финтами даже после ухода Месси из «Барселоны». Но сегодня некогда безоговорочному доминированию двух этих команд угрожает новый чемпион Ла Лиги — «Атлетико Мадрид», да и «Севилья» под руководством Юлена Лопетеги всерьез намерена заявить о своих притязаниях на титул чемпиона этого сезона.
В этой статье мы расскажем вам, как смотреть прямые трансляции лучших игр, местных встреч и, конечно же, финала сезона 2021–2022 Ла Лиги онлайн с помощью VPN.
Смотрите Ла Лигу 2021-22 и Кубок Испании по футболу на ESPN+
Цена: 10 долл. США/месяц или 100 долл. США/месяц
Вы можете следить за матчами в прямом эфире на ESPN+, что обойдется вам в 7 долларов США в месяц. Оформить подписку на ESPN+ также можно в пакете с подпиской на сервис по запросу Disney+ и Hulu — уже за 70 долларов США в месяц.
Чтобы смотреть матчи Ла Лиги на ESPN+:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в США
- Откройте ESPN+ и оформите подписку. Вам потребуется указать почтовый индекс США (например, 10001, 48104), чтобы оформить подписку ESPN+.
- Наслаждайтесь трансляциями!
Хотите смотреть трансляции на большом экране? Узнайте, как подключить ваш телевизор к ExpressVPN.
Смотрите Ла Лигу 2021-22 и Кубок Испании по футболу онлайн на Premier Sports
Цена: 11 фунтов стерлингов в месяц
Premier Sports получил право на трансляцию матчей Ла Лиги и Кубка Испании по футболу в Ирландии. Также вы сможете смотреть матчи Серии А, Эредивизи, НХЛ, регби, бокс и многое другое. Чтобы начать просмотр:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в Ирландии.
- Откройте Premier Sports (11 фунтов/месяц).
- Все готово!
Смотрите Ла Лигу и Кубок Испании по футболу онлайн на Sky Sports
Sky Sports будет вести трансляции всех матчей Ла Лиги и Кубка Испании по футболу сезона 2021–22. Помните, что этот сервис доступен только для жителей Соединенного Королевства и Ирландии, поэтому для оформления подписки вам потребуется банковская карта, выданная финансовыми организациями этих стран. Если такой банковской карты у увас нет, вы можете смотреть трансляции матчей на beIN Sports (Ла Лига) и ESPN+ (Кубок Испании). Если у вас уже есть подписка на Sky, смотреть трансляции онлайн вы можете на Sky Go.
Чтобы смотреть матчи Ла Лиги и Кубка Испании по футболу на Sky:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в Британии.
- Откройте Sky Go.
- Наслаждайтесь трансляциями!
Хотите смотреть трансляции на большом экране? Узнайте, как подключить ваш телевизор к ExpressVPN.
Смотрите обзоры матчей Ла Лиги и избранные голы на YouTube
Официальный канал Ла Лиги на YouTube позволит вам насладиться лучшими голами и моментами всех матчей:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов там, где доступ к YouTube не заблокирован.
- Откройте официальный YouTube-канал Ла Лиги.
- Позвольте себе снова насладиться лучшими моментами матчей!
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Испанское футбольное расписание на сезон 2021–22
|Дата
|Событие
|13 августа 2021 – 22 мая 2022
|Ла Лига 2021-22
|17 ноября 2021 – 23 апреля 2022
|Кубок Испании по футболу 2021-22
Главные матчи сезона 2021/22
Главные даты испанского футбольного календаря — это, бесспорно, матчи Эль-Классико, когда на одном поле снова встречаются «Реал Мадрид» и «Барселона».
Впрочем, Ла Лига порадует вас и другими играми — как крупными матчами, так и местными дерби. И, поверьте на слово, вы не захотите пропустить ни минуты этих напряженнейших футбольных баталий, когда игроки бьются не только за турнирные очки, но и за честь и славу родного города своего клуба. Взять хотя бы севильское дерби, где сражаются «Реал Бетис» и «Севилья», или дерби каталонское, где силами меряются «Эспаньол» и «ФК Барселона».
«Валенсия» и «Леванте» ведут ожесточенную борьбу в матчах валенскийского дерби, а уж про дерби Мадрида и говорить не приходится — конкуренция «Реал Мадрида» и «Атлетико Мадрида», двух крупнейших столичных команд, уже вошла в футбольные легенды. Вы просто обязаны насладиться всеми этими матчами, и поэтому мы составили для вас календарь игр Ла Лиги.
Время проведения матча может измениться, поэтому проверяйте даты и время заранее — скажем, за пару дней до игры.
|Дата и время (EST)
|Матчи
|3 октября 2021
|Атлетико Мадрид — Барселона
|24 октября 2021
|Барселона — Реал Мадрид
|7 ноября 2021
|Бетис — Севилья
|21 ноября 2021
|Барселона — Эспаньол
|12 декабря 2021
|Реал Мадрид — Атлетико Мадрид
|19 декабря 2021
|Леванте — Валенсия
|6 февраля 2022
|Барселона — Атлетико Мадрид
|13 февраля 2022
|Эспаньол — Барселона
|27 февраля 2022
|Севилья — Бетис
|20 марта 2022
|Реал Мадрид — Барселона
|1 мая 2022
|Валенсия — Леванте
|8 мая 2022
|Атлетико Мадрид — Реал Мадрид
Какие матчи Ла Лиги ждете больше всего вы? Обязательно расскажите нам в комментариях!
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