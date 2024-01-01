Бесплатная eSIM-карта для путешествий
Лучший паспорт мира — теперь и в вашем кармане. Наслаждайтесь быстрым подключением в 200+ странах мира с бесплатной eSIM от holiday.com, оформив подписку на ExpressVPN.
Что такое eSIM?
eSIM (от англ. embedded SIM — «встроенная SIM-карта») позволяет подключиться к сети сотового оператора без физической SIM-карты. В отличие от тарифного плана с поддержкой роуминга от вашего домашнего оператора, eSIM позволяет подключиться к локальному оператору в выбранном вами регионе, где цены могут быть ниже, а качество соединения — выше. Такие SIM-карты очень просто устанавливаются, и вы сможете самым удобным образом переключаться между сетями или тарифами разных операторов.
Преимущества holiday.com
За holiday.com стоит та же команда, что создала ExpressVPN. Это отличный выбор для путешественников, мечтающих посещать разные страны мира и не отвлекаться на сложности с подключениями к сетям мобильных операторов. Уже более 10 лет ExpressVPN помогает миллионам пользователей по всему миру работать онлайн более конфиденциальным и защищенным образом. Можно сказать, что eSIM-карты от holiday.com стали совершенно логичным следующим шагом на этом пути: с их помощью еще больше людей получат возможность безопасно и удобно работать в Интернете.
Приключения ждут вас!
Вот чем eSIM от holiday.com лучше обычных SIM-карт.
Готовность по прибытию
Загрузите и настройте eSIM перед поездкой, и по прилету в новую страну она будет работать, не требуя от вас никаких дополнительных действий.
Быстрое и гибкое решение
Путешествуете ли вы раз в десятилетие или каждую неделю, мы готовы предложить вам подходящий тариф с предоплаченной eSIM-картой. Наслаждайтесь быстрыми подключениями к сетям лучших местных провайдеров и самыми выгодными ценами на пополнение!
Удобный формат
Выберите подходящий тариф, активируйте eSIM — и на этом всё! Отслеживайте расход трафика и пополняйте баланс на ходу. Так вам никогда больше не придется переживать из-за кончившегося трафика или заоблачной стоимости связи в роуминге.
Как получить eSIM от holiday.com
Купите eSIM-карты на holiday.com
Нужна eSIM-карта? Без проблем! Зайдите на holiday.com или загрузите приложение сервиса.
Получите бесплатную eSIM с ExpressVPN
Оформите подписку на любой тариф ExpressVPN, и мы подарим вам eSIM от holiday.com.
Как активировать бесплатную eSIM
Получили eSIM в подарок за подписку на ExpressVPN? Вот как ее активировать.
Шаг 1
Найдите код своего купона
Проверьте почту: там должно быть письмо с кодом купона на eSIM от holiday.com. Также его можно найти в разделе «Подписка» личного кабинета на сайте ExpressVPN.
Шаг 2
Выберите тариф holiday.com
Перейдите на holiday.com и выберите страну*, затем выберите тарифный план, совпадающий с вашей бесплатной eSIM-картой.
Шаг 3
Введите код купона при оформлении заказа
Введите код купона в соответствующее поле при оформлении заказа. Стоимость заказа будет автоматически изменена. Затем просто всё подтвердите. Готово!
*Доступно только для определенных стран. Полученную eSIM необходимо активировать в соответствующей стране в течение 30 дней.
И другие преимущества ExpressVPN
Все подписки включают в себя следующие замечательные возможности:
Первоклассный VPN-сервис
Наслаждайтесь невероятно быстрыми подключениями, повышенной конфиденциальностью и продвинутой защитой.
Продвинутая защита
Наши инструменты продвинутой защиты дополняют VPN и ограждают вас от рекламы, трекеров, вредоносного контента и не только.
Менеджер паролей
Защитите все свои логины и авторизуйтесь на сайтах и в приложениях одним действием с помощью ExpressVPN Keys, нашего менеджера паролей.
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ЧаВо
Если ваше устройство может подключаться к сетям мобильных операторов и поддерживает формат eSIM, никаких проблем с настройкой у вас не возникнет. Устройства из материкового Китая, Гонконга и Макао не поддерживают формат eSIM. Если вы не можете определить тип устройства сами, обратитесь к производителю.
Если вы получили eSIM от holiday.com в рамках подписки на ExpressVPN, вскоре после оплаты вы получите письмо с подтверждением. Там вы также найдете код купона и инструкции по активации.
Кроме того, код купона можно найти на сайте ExpressVPN. Для этого войдите в свою учетную запись и откройте раздел «Подписка». В разделе с дополнениями найдите eSIM от holiday.com. Там вы сможете просмотреть код купона и получить инструкции по активации. Если вы не можете найти код купона, обратитесь в службу поддержки.
С eSIM вам больше не придется рисковать, подключаясь к незащищенным публичным точкам доступа Wi-Fi в отелях, кафе и тому подобных местах.
Чтобы работать онлайн самым конфиденциальным образом, мы рекомендуем вам использовать eSIM вместе с ExpressVPN. В таком случае вы будете под надежной защитой онлайн, куда бы ни завела вас дорога приключений.
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