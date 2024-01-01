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eSIM от holiday.com
Роутеры Aircove Go и Aircove

Что такое eSIM?

eSIM (от англ. embedded SIM — «встроенная SIM-карта») позволяет подключиться к сети сотового оператора без физической SIM-карты. В отличие от тарифного плана с поддержкой роуминга от вашего домашнего оператора, eSIM позволяет подключиться к локальному оператору в выбранном вами регионе, где цены могут быть ниже, а качество соединения — выше. Такие SIM-карты очень просто устанавливаются, и вы сможете самым удобным образом переключаться между сетями или тарифами разных операторов.

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Преимущества holiday.com

За holiday.com стоит та же команда, что создала ExpressVPN. Это отличный выбор для путешественников, мечтающих посещать разные страны мира и не отвлекаться на сложности с подключениями к сетям мобильных операторов. Уже более 10 лет ExpressVPN помогает миллионам пользователей по всему миру работать онлайн более конфиденциальным и защищенным образом. Можно сказать, что eSIM-карты от holiday.com стали совершенно логичным следующим шагом на этом пути: с их помощью еще больше людей получат возможность безопасно и удобно работать в Интернете.

Приключения ждут вас!

Вот чем eSIM от holiday.com лучше обычных SIM-карт.

Готовность по прибытию

Загрузите и настройте eSIM перед поездкой, и по прилету в новую страну она будет работать, не требуя от вас никаких дополнительных действий.

Быстрое и гибкое решение

Путешествуете ли вы раз в десятилетие или каждую неделю, мы готовы предложить вам подходящий тариф с предоплаченной eSIM-картой. Наслаждайтесь быстрыми подключениями к сетям лучших местных провайдеров и самыми выгодными ценами на пополнение!

Удобный формат

Выберите подходящий тариф, активируйте eSIM — и на этом всё! Отслеживайте расход трафика и пополняйте баланс на ходу. Так вам никогда больше не придется переживать из-за кончившегося трафика или заоблачной стоимости связи в роуминге.

Как получить eSIM от holiday.com

Купите eSIM-карты на holiday.com

Нужна eSIM-карта? Без проблем! Зайдите на holiday.com или загрузите приложение сервиса.

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Оформите подписку на любой тариф ExpressVPN, и мы подарим вам eSIM от holiday.com.

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Как активировать бесплатную eSIM

Получили eSIM в подарок за подписку на ExpressVPN? Вот как ее активировать.

Шаг 1

Найдите код своего купона

Проверьте почту: там должно быть письмо с кодом купона на eSIM от holiday.com. Также его можно найти в разделе «Подписка» личного кабинета на сайте ExpressVPN.

Шаг 2

Выберите тариф holiday.com

Перейдите на holiday.com и выберите страну*, затем выберите тарифный план, совпадающий с вашей бесплатной eSIM-картой.

Шаг 3

Введите код купона при оформлении заказа

Введите код купона в соответствующее поле при оформлении заказа. Стоимость заказа будет автоматически изменена. Затем просто всё подтвердите. Готово!

*Доступно только для определенных стран. Полученную eSIM необходимо активировать в соответствующей стране в течение 30 дней.

Активировать eSIM на holiday.com

И другие преимущества ExpressVPN

Все подписки включают в себя следующие замечательные возможности:

Первоклассный VPN-сервис

Наслаждайтесь невероятно быстрыми подключениями, повышенной конфиденциальностью и продвинутой защитой.

Продвинутая защита

Наши инструменты продвинутой защиты дополняют VPN и ограждают вас от рекламы, трекеров, вредоносного контента и не только.

Менеджер паролей

Защитите все свои логины и авторизуйтесь на сайтах и в приложениях одним действием с помощью ExpressVPN Keys, нашего менеджера паролей.

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Готовы расширить свои горизонты? Оформите подписку на ExpressVPN и получите бесплатную eSIM от holiday.com прямо сейчас.

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