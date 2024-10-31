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ExpressVPN защищает меня при работе в Интернете, и я очень ценю, что моя безопасность является для них такой же приоритетной задачей, что и для меня. Вам тоже нужен ExpressVPN, особенно сейчас.
Я уже много лет использую ExpressVPN. Мне нравится, что он не замедляет скорость подключения. Кроме того, это удобный сервис с непревзойденной пользовательской поддержкой.
Одним нажатием кнопки я могу защитить свою конфиденциальность, и тогда никто не узнает, что я ищу в Сети — например, рецепт джема из чили.
Можно использовать на любых устройствах
Смартфон, планшет, компьютер, роутер — с каким бы устройством вы ни работали, вам хватит одной подписки на ExpressVPN.
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Серверы в 105 странах
Подключайтесь к локациям VPN-серверов в любой из 105 стран мира и переключайтесь между ними по своему усмотрению.
Первоклассное шифрование данных
Обеспечьте безопасность и защиту всех своих данных с помощью лучшего в своем классе 256-битного шифрования AES.
Доступный 24/7 онлайн-чат
Наши сотрудники службы техподдержки готовы помочь вам с установкой и устранением проблем 24/7.
Повышенная анонимность
Измените IP-адрес и виртуальное местоположение, чтобы сайты не могли идентифицировать вас на основе этих данных.
Быстрые подключения
ExpressVPN постоянно улучшает свои серверы, чтобы обеспечить вам максимально быстрые подключения.
Легкая установка и настройка
Защитите все ваши устройства за считанные минуты. Просто купите подписку, загрузите приложение и подключитесь к нашей сети!
Что говорят про ExpressVPN довольные пользователи
оценка 4,7 из 5
оценка 4,4 из 5
Превосходно
Установил ExpressVPN на все свои устройства ― смартфон, ноутбук, планшет, AppleTV и т.д. Все очень нравится.
TopherZ143
Классный VPN-сервис!
Меня успокаивает мысль, что мой IP-адрес никто не видит и не может отследить.
king bishop
Примеры самых положительных отзывов от наших клиентов. Больше отзывов можно увидеть в App Store и Google Play.
Вчера сделал аккаунт @expressvpn. Отличное решение для тех, кто за границей!
Dustin Greiger
@D_Geiger
Хочу сказать, что @expressvpn блестяще справляется со своей работой. Здесь просто выполнить любую задачу, так что, если вам нужна VPN, то советую Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожаю express за безопасность, скорость и всё остальное 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN стабильно работает и предлагает надежную защиту, поэтому сейчас это лучший VPN-сервис.
Все услуги этого сервиса на высоте, и в целом ExpressVPN можно смело назвать одним из лучших VPN-сервисов на сегодняшний день.
Отличное комплексное решение как для начинающих, так и для опытных пользователей VPN.
Иногда мы платим сайтам с обзорами экспертов, которые приводят нам клиентов.
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