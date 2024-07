HBO Go

Preço: A partir de SGD 14/mês Teste grátis: Não há

HBO Go é a versão regional do Max para a Ásia. Você pode esperar que o serviço de streaming disponibilize Godzilla e Kong: O Novo Império no mesmo dia em que estrear no Max. HBO Go está disponível na Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Malásia, Indonésia, Filipinas e Singapura.

Assistindo com a ExpressVPN? Certifique-se de se conectar a uma localização de servidor de onde você está para acessar o HBO Go em qualquer lugar do mundo.