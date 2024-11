Crunchyroll

Crunchyroll nos EUA tem as sagas de One Piece de uma a 14 com legendas e dublagens em inglês. É gratuito assistir com anúncios, mas você pode se inscrever em um dos planos Premium para assistir sem anúncios com legendas ou dublagem—o que nem sempre está disponível gratuitamente. Todos os planos Premium da Crunchyroll vêm com uma degustação gratuita de sete dias.