Como usar a ExpressVPN nos jogos

A ExpressVPN oferece aplicativos fáceis de usar para melhorar sua experiência nos jogos nas principais plataformas, incluindo Windows, Android, Mac e iOS. Ou experimente o aplicativo ExpressVPN para roteadores compatíveis, que permite proteger todos os dispositivos em sua rede, incluindo consoles de jogos como PlayStation e Xbox que não podem instalar uma VPN diretamente.

Se você estiver usando um console de jogos para vídeo ao vivo ou sob demanda, o serviço MediaStreamer da ExpressVPN pode ajudar a desbloquear o que você quer sem buffer, mas não oferece a privacidade e outros benefícios de uma VPN.

Use uma VPN para todos os jogos mais populares

Com a proteção contra ataques DDoS e menos ping, a ExpressVPN torna mais agradável jogar seus games favoritos. Ela funciona em computadores, smartphones, tablets e consoles de jogos (através do aplicativo para roteadores), então você não terá nenhum problema em usá-la para jogar Minecraft, Rain City, Fortnite, Mobile Legends: Bang Bang e PUBG em qualquer dispositivo.

Como uma VPN reduz o ping?

Rotas de conexão mais curtas entre você e os servidores de jogos podem diminuir a latência e o lag geral. Isso significa que os pacotes de dados serão transmitidos de forma mais rápida entre o seu computador e o servidor do jogo, reduzindo qualquer atraso perceptível entre suas ações e o que acontece no jogo — dando-lhe uma vantagem sobre seus adversários. Normalmente, a conexão com o servidor VPN mais próximo do servidor do jogo trará os melhores resultados.