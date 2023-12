LeBron James, Anthony Davis e o Los Angeles Lakers entram na temporada 2023-24 da NBA prontos para fazer história. O Purple and Gold busca o 18º título e recorde da NBA, feito que daria fim ao empate com o rival Boston Celtics. Esta pode ser a última jornada de James, o maior pontuador de todos os tempos da liga, que completa 39 anos em 30 de dezembro. Se este ano for realmente a turnê de despedida de The King, que ganhou quatro vezes o MVP, poderá encerrar sua carreira com outro anel?

James e o Lakers abrem a temporada contra Nikola Jokić e o Denver Nuggets na terça-feira, 24 de outubro. Mesmo que você não possa comparecer à Crypto.com Arena nesta temporada, a ExpressVPN oferece informações sobre como assistir com segurança a todos os jogos do Los Angeles Lakers durante a temporada 2023-24.

Técnico principal Darvin Ham Arena/Stadium Crypto.com Arena Jogadores All-Star LeBron James, Anthony Davis Campeonatos 17 (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020)

Como assistir aos jogos do Los Angeles Lakers com uma VPN

Seja na noite de abertura, no dia de Natal ou até mesmo nas finais da NBA, você pode assistir a todos os jogos do Los Angeles Lakers com a ExpressVPN seguindo apenas alguns passos simples:

Obtenha a ExpressVPN Conecte-se à localização de servidor que corresponda à emissora desejada. Por exemplo, torcedores americanos podem se conectar a um servidor em Los Angeles para assistir ao feed da ESPN ou TNT em um serviço streaming como YouTube TV ou Fubo. Verifique a programação da emissora que deseja assistir, como NBA League Pass ou ESPN , e encontre o jogo que deseja assistir. Vai Lakers!

Assistindo em um computador? Para obter a melhor experiência de streaming, use a extensão do navegador ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge.

Posso usar uma VPN para assistir aos jogos do Los Angeles Lakers de outro país?

A ExpressVPN é um serviço de privacidade e segurança e não deve ser usado como meio de contornar direitos autorais. Não podemos ver ou controlar o que você faz enquanto está conectado à nossa VPN, portanto você é responsável por cumprir nossos Termos de Serviço, os termos do seu provedor de conteúdo e quaisquer leis aplicáveis.

Por que você precisa de uma VPN para assistir ao Los Angeles Lakers online?

A melhor maneira de aproveitar a temporada 2023-24 do Los Angeles Lakers é assistir LeBron James e Anthony Davis com a ExpressVPN. A ExpressVPN não apenas oferece servidores em 105 países ao redor do mundo, todos otimizados para velocidade e segurança, mas você também pode assistir a todos os jogos, desde a noite de abertura até as finais da NBA, em computadores, smartphones e até mesmo em smart TVs e consoles de jogos. Você pode ter até oito conexões simultâneas, permitindo capturar todos os destaques, e acompanhar seu time de fantasia ao longo da temporada, em HD extremamente rápido.

Melhor VPN para assistir aos jogos do Los Angeles Lakers em 2023

A ExpressVPN é a melhor VPN para assistir com segurança a toda a temporada 2023-24 do Los Angeles Lakers. Nossos servidores de alta velocidade permitem que você aproveite cada arremesso, passe e enterrada sem perder um único segundo, independentemente do seu dispositivo. A ExpressVPN oferece aplicativos fáceis de usar para Windows, Mac, Android e iOS, bem como plataformas que outras empresas de VPN podem não suportar, como Linux, Android TV, Amazon Fire TV e roteadores, além de extensões de navegador para Chrome, Firefox e Edge. Se precisar de ajuda ao longo do caminho, a ExpressVPN oferece suporte por chat ao vivo 24/7 e uma garantia de reembolso de 30 dias!

Principais funcionalidades:

Servidores de alta velocidade em 105 países em todo o mundo, todos otimizados para velocidade e segurança

Até 8 conexões simultâneas

Atendimento ao cliente 5 estrelas com suporte por chat ao vivo 24/7

Política de privacidade estrita: sem registros de atividades ou conexão

Site de suporte abrangente, repleto de artigos de solução de problemas DIY, tutoriais em vídeo úteis e muito mais

A tecnologia de servidor VPN mais avançada do setor, TrustedServer, limpa dados a cada reinicialização

Nosso inovador Threat Manager protege seu telefone contra malware e outros aplicativos de rastreamento suspeitos

O protocolo de última geração Lightway oferece maiores velocidades, segurança e confiabilidade, especialmente em dispositivos móveis

Como assistir ao Los Angeles Lakers com o League Pass

Se você quiser conferir o maior jogo de exibição que a NBA tem a oferecer, não há opção melhor do que o NBA League Pass. Você pode desfrutar dos jogos do Los Angeles Lakers sem blackouts usando a versão internacional do serviço e vem com um teste grátis de sete dias.

NBA League Pass

Preço: Varia

Quer aproveitar os jogos do Lakers com a privacidade e segurança de uma VPN? O NBA League Pass é a sua melhor opção, mas observe que o preço do League Pass varia dependendo do seu país. Por exemplo, os fãs de basquete na Índia precisam pagar cerca de ₹ 2.000 (US$ 24 ) pelaa temporada. Os fãs de basquete dos EUA podem comprar o League Pass Premium por US$ 150 pela temporada; outros pacotes estão disponíveis, inclusive um para quem deseja assistir apenas a um time específico. Confira o site oficial da NBA para obter uma lista completa de quais países oferecem League Pass.

Blackouts de jogos da NBA: International League Pass vs. U.S. League Pass

Qual é a diferença entre assistir com o NBA League Pass na Alemanha, Austrália, Canadá ou EUA? O League Pass está disponível dentro e fora dos Estados Unidos. No entanto, existem diferenças importantes que todo fã precisa saber.

O U.S. League Pass oferece jogos ao vivo e replays completos para todos os times. No entanto, aplicam-se blackouts. Quando um time estiver jogando, esse jogo ficará “oculto” no U.S. League Pass para o mercado doméstico do time. Os jogos transmitidos nacionalmente pela ESPN, ABC, TNT e NBA TV — em outras palavras, a maioria dos playoffs — também serão bloqueados. (Todos os jogos bloqueados estarão disponíveis três dias após a transmissão. Se você comprou o pacote 3-Game Choice, os jogos transmitidos nacionalmente estarão disponíveis para compra três horas depois de terem sido transmitidos. Os jogos transmitidos localmente estarão disponíveis para compra três dias depois de terem sido transmitidos.)

Blackouts são implementados para proteger a audiência das emissoras locais, preservando ao mesmo tempo a capacidade dos usuários de assistir a jogos fora do mercado. Se você estiver assistindo de um país fora dos Estados Unidos ou Canadá, todos os jogos estarão efetivamente “fora do mercado”, o que significa que não há blackouts com que se preocupar..

Por que minha VPN não funciona com o NBA League Pass?

A rede avançada de servidores da ExpressVPN é otimizada para garantir a compatibilidade com o NBA League Pass, e a maioria dos usuários pode assistir aos jogos sem problemas. Mas se você encontrar algum problema, nossa equipe de suporte dedicada estará disponível via chat ao vivo 24 horas por dia para ajudá-lo a superar quaisquer obstáculos ao tentar assistir ao seu time de basquete favorito. Todos os planos da ExpressVPN são cobertos por uma garantia de reembolso de 30 dias para você experimentar o serviço sem compromisso.

Devo usar uma VPN gratuita para assistir ao NBA League Pass?

Em vez de usar uma VPN gratuita para assistir aos jogos do Lakers, os fãs de basquete deveriam usar a ExpressVPN durante toda a temporada. A ExpressVPN oferece servidores de alta velocidade em 105 países e aplicativos fáceis de usar para Windows, Mac, Android e iOS. Além disso, a ExpressVPN está disponível em plataformas que outras empresas de VPN podem não suportar, como Linux, Android TV, Amazon Fire TV e roteadores, além de extensões de navegador para Chrome, Firefox e Edge. Se precisar de ajuda, a ExpressVPN oferece suporte via chat ao vivo 24/7 e uma garantia de reembolso de 30 dias para experimentar o serviço sem compromisso!

Como cancelar o NBA League Pass

Se você não está satisfeito com sua assinatura, cancelá-la não é um processo árduo. Na verdade, existe um guia completo sobre como cancelar. Você também deve estar ciente de que o serviço é renovado automaticamente mensalmente, se você tiver uma assinatura mensal, ou antes da temporada, se você tiver adquirido uma assinatura anual. Você pode cancelar a renovação automática e será notificado por email antes de ser renovado automaticamente por uma temporada completa.

Assista ao Los Angeles Lakers usando serviços com testes gratuitos

Existem vários serviços de streaming que devem atender às suas necessidades de visualização da NBA. Eles podem ser um pouco caros, mas a maioria oferece testes gratuitos para que você tenha ampla oportunidade de ver se valem a pena para você.

YouTube TV

Price: A partir de US$ 73/mês

Canais: ABC, ESPN, NBA TV, TNT

País: EUA

YouTube TV oferece aos americanos uma variedade de canais que transmitem jogos do Lakers, e a assinatura custa US$ 73/mês. Pode ser necessário enviar um CEP dos EUA (por exemplo, 10022, 48104, etc.), mas ele aceita uma ampla variedade de opções de pagamento. Se você não quiser se comprometer com o YouTube TV, use o teste grátis.

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito ou PayPal válido nos EUA para assinar o YouTube TV. Você ainda pode assinar o YouTube TV pelo Google Play, mesmo se não tiver um cartão de crédito/débito nos EUA.

Quer na tela grande? Conheça todas as maneiras de obter ExpressVPN na sua TV.

Fubo

Preço: US$ 75/mês (pacote básico; há um aumento de preço para assistir a jogos adicionais da NBA)

Canais: ABC, ESPN, NBA TV (complemento Sports Plus)

País: EUA

Embora o Fubo ofereça um teste gratuito de sete dias, até setembro de 2023 ele não tinha os canais Turner (incluindo TBS e TNT). No entanto, os fãs dos Estados Unidos podem assistir aos jogos do Lakers transmitidos nos canais Turner por meio do Fubo se você comprar o Max e o nível Bleacher Report Sports Add-On para Max, cada um custando US$ 10/mês.

Nota: Você precisará de um cartão de crédito e débito dos EUA para assinar. O endereço de cobrança usado pode determinar quais canais locais estão disponíveis e talvez você não consiga alterar seu local.

Assistindo em um computador? Para obter a melhor experiência de streaming, use a extensão do navegador ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge.

Como assistir ao Fubo

DirecTV Stream

Preço: A partir de US$ 65/mês

Canais: ABC, ESPN, NBA TV (a partir do plano escolhido), TBS, TNT

País: EUA

DirecTV Stream costuma ser mais caro, especialmente se você quiser a NBA TV, mas é uma ótima opção para os fãs dos EUA assistirem aos jogos do Lakers se você preferir um serviço sem cabos em vez de um aplicativo de streaming adicional. O pacote mais baixo da DirecTV começa em US$ 65/mês (antes de saltar para o preço normal de US$ 75/mês após três meses), e o serviço oferece um teste gratuito de 5 dias.

Assista ao stream da DirecTV com uma VPN

Outras maneiras de assistir aos jogos do Los Angeles Lakers

ESPN+

Preço: US$ 10/mês

País: EUA

ESPN+ frequentemente transmitirá simultaneamente jogos da NBA na ABC e ESPN durante a temporada 2023-24. Observe que normalmente é necessária uma assinatura de TV válida, seja de uma empresa de TV a cabo tradicional ou de um serviço sem cabos como o YouTube TV, para assistir às transmissões da NBA na ESPN+.

Assista à ESPN com uma VPN

Hulu+Live TV

Preço: US$ 70/mês

Canais: ABC, ESPN, TBS, TNT

País: EUA

Hulu não oferece um teste gratuito, mas possui um pacote de TV ao vivo para fãs americanos que inclui todos os principais canais para transmissões seguras da NBA, bem como muitas redes esportivas regionais. Avaliações gratuitas não estão disponíveis.

Sling TV

Preço: Varia

Canais: ABC, ESPN, NBA TV (Sports Extra) TBS, TNT

País: EUA

Sling TV fornece aos telespectadores dos EUA acesso à maioria dos canais que transmitem jogos da NBA, e a ABC também está disponível em mercados selecionados. Observe que o Sling não oferece mais um teste gratuito.

Assistindo em um computador? Para obter a melhor experiência de streaming, use a extensão do navegador ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge.

Como assistir com o Sling

Sobre o Los Angeles Lakers de 2023-24

A boa notícia para o Los Angeles Lakers é que ele ainda está no páreo para disputar o título, especialmente na disputada NBA dos últimos anos. Infelizmente, o Lakers só avançará enquanto LeBron James (que completa 39 anos em dezembro) e Anthony Davis (que não jogou mais de 62 jogos na temporada regular em seus primeiros quatro anos no Lakers) estiverem em ação, e nenhum dos dois tem impressionado pela forma física recentemente. James perdeu 37 jogos no ano passado e rompeu um tendão do pé no meio da temporada.

No entanto, ambos jogaram em níveis All-Star quando estavam em boas condições físicas, com Davis alcançando uma média de 25,9 pontos e 12,5 rebotes, o recorde de sua carreira. James liderou com 28,9 pontos, 8,3 rebotes e 6,8 assistências por jogo, ajudando o Lakers a chegar às finais da Conferência Oeste. O Lakers é claramente capaz de fazer uma boa sequência na pós-temporada se ambos estiverem bem. Caso contrário, prepare-se para ver D’Angelo Russell, o ex-segundo colocado do draft que voltou ao Lakers em uma troca no meio da temporada com os Timberwolves no ano passado, ser o maior pontuador em uma competitiva Conferência Oeste. Ai, ai.

Provável escalação inicial do Lakers

Posição Jogador Armador D’Angelo Russell Armador Austin Reaves Ala LeBron James Ala Jarred Vanderbilt Pivô Anthony Davis

Programação nacional da TV do Los Angeles Lakers 2023-24

Os fãs de basquete podem assistir a LeBron James e Lakers em jogos transmitidos pela televisão nacional durante a temporada 2023-24. Você pode ver a programação nacional completa abaixo e lembre-se que todos os jogos estão disponíveis para transmissão na versão internacional do NBA League Pass! Confira o site oficial do Lakers para conhecer sua programação completa.

Outubro

Jogo Data e hora Rede Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers Terça-feira, 24 de outubro, 19:30 ET / 12:30 BST TNT Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns Quinta-feira, 26 de outubro, 22:00 ET / 3:00 GMT TNT Los Angeles Lakers vs. Orlando Magic Segunda-feira, 30 de outubro, 22:30 ET / 3:30 G MT NBA TV

Novembro

Jogo Data e hora Rede Los Angeles Lakers vs. Los Angeles Clippers Quarta-feira, 1º de novembro, 22:00 ET / 3:00 GMT ESPN, ESPN+ Miami Heat vs. Los Angeles Lakers Segunda-feira, 6 de novembro, 19:30 ET / 12:30 GMT NBA TV Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers (In-Season Tournament, Grupo Oeste A) Sexta-feira, 10 de novembro, 22:00 ET / 3:00 GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Sacramento Kings Quarta-feira, 15 de novembro, 22:00 ET / 3:00 GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz (In-Season Tournament, Grupo Oeste A) Quinta-feira, 21 de novembro, 22:00 ET / 3:00 GMT TNT Philadelphia 76ers vs. Los Angeles Lakers Segunda-feira, 27 de novembro, 19:00 ET/ 12:00 GMT NBA TV Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons Quarta-feira, 29 de novembro, 19:00 ET / 12:00 GMT NBA TV

Dezembro

Jogo Data e hora Rede Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers Terça-feira, 12 de dezembro, 19:30 ET / 12:30 GMT TNT San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers Quarta-feira, 13 de dezembro, 20:00 ET / 1:00 GMT NBA TV San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers Sexta-feira, 15 de dezembro, 19:30 ET / 12:30 GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics Segunda-feira, 25 de dezembro, 17:00 ET / 22:00 GMT ABC, ESPN, ESPN+

Janeiro

Jogo Data e hora Rede Los Angeles Lakers vs. Miami Heat Quarta-feira, 3 de janeiro, 22:00 ET / 3:00 GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies Sexta-feira, 5 de janeiro, 22:00 ET / 3:00 GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns Quinta-feira, 11 de janeiro, 22:00 ET / 3:00 GMT TNT Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder Segunda-feira, 15 de janeiro, 22:30 ET / 3:30 GMT NBA TV Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks Quarta-feira, 17 de janeiro, 22:00 ET / 3:00 GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers Terça-feira, 23 de janeiro, 22:00 ET / 3:00 GMT TNT Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers Sábado, 27 de janeiro, 20:30 ET / 1:30 GMT ABC, ESPN+

Fevereiro

Jogo Data e hora Rede Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers Quinta-feira, 1º de fevereiro, 19:30 ET / 12:30 GMT TNT New York Knicks vs. Los Angeles Lakers Sábado, 3 de fevereiro, 20:30 ET / 1:30 GMT ABC, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets Quinta-feira, 8 de fevereiro, 22:00 ET / 3:00 GMT TNT Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans Sexta-feira, 9 de fevereiro, 22:30 ET / 3:30 GMT NBA TV Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers Quinta-feira, 22 de fevereiro, 22:00 ET / 3:00 GMT TNT Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers Domingo, 25 de fevereiro, 15:30 ET / 20:30 GMT ABC, ESPN+ Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers Quarta-feira, 28 de fevereiro, 22:00 ET / 3:00 GMT ESPN, ESPN+

Março

Jogo Data e hora Rede Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets Sábado, 2 de março, 20:30 ET / 1:30 GMT ABC, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder Segunda-feira, 4 de março, 22:30 ET / 3:30 GMT NBA TV Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks Sexta-feira, 8 de março, 22:00 ET / 3:00 GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves Domingo, 10 de março, 21:30 ET / 2:30 GMT ESPN, ESPN+ Sacramento Kings vs. Los Angeles Lakers Quarta-feira, 13 de março, 22:00 ET / 3:00 GMT ESPN, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors Sábado, 16 de março, 20:30 ET / 1:30 GMT ABC, ESPN+ Los Angeles Lakers vs. Philadelphia 76ers Sexta-feira, 22 de março, 22:30 ET / 3:30 GMT NBA TV Los Angeles Lakers vs. Indiana Pacers Domingo, 24 de março, 22:00 ET / 3:00 GMT NBA TV Milwaukee Bucks vs. Los Angeles Lakers Terça-feira, 26 de março, 19:30 ET / 12:30 GMT TNT

Abril

Jogo Data e hora Rede Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves Domingo, 7 de abril, 22:00 ET / 3:00 BST NBA TV Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors Terça-feira, 9 de abril, 22:00 ET / 3:00 BST TNT Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers Sexta-feira, 12 de abril, 20:00 ET / 1:00 BST NBA TV

Probabilidades das finais da NBA de 2024

LeBron James e o Los Angeles Lakers ganharão outro título? Aqui estão as últimas probabilidades das finais da NBA de 2024 de acordo com o FanDuel Sportsbook.

Equipe Probabilidades Milwaukee Bucks +350 Boston Celtics +500 Phoenix Suns +550 Denver Nuggets +650 Los Angeles Lakers +1200 Golden State Warriors +1700 Cleveland Cavaliers +1800 Memphis Grizzlies +2000 Los Angeles Clippers +2100 Philadelphia 76ers +2000 Miami Heat +2500 Dallas Mavericks +2500

ExpressVPN é um serviço VPN que não se destina a ser usado como meio de contornar direitos autorais. Leia os Termos de Serviço da ExpressVPN e os Termos de Uso do seu provedor de conteúdo para obter mais informações.

Perguntas frequentes sobre transmissões ao vivo da NBA Como posso assistir às transmissões da NBA gratuitamente? Não há maneiras oficiais de assistir aos jogos da NBA gratuitamente. No entanto, o NBA League Pass oferece um teste gratuito, assim como serviços de streaming como o Fubo e o YouTube TV. Posso usar o NBA League Pass em outro país? Sim, você pode usar o NBA League Pass em outro país. No entanto, lembre-se de que o NBA League Pass não está disponível em todos os países, e certos jogos estão sujeitos a restrições de blackout. A NBA TV funciona com uma VPN? Sim, a NBA TV funciona com uma VPN. Os assinantes do NBA League Pass também podem assistir aos jogos com segurança usando uma conexão VPN. É legal usar uma VPN com o NBA League Pass? Embora você possa assistir aos jogos da NBA no NBA League Pass conectando-se a um servidor VPN localizado em um país diferente do seu, fazer isso pode violar os direitos autorais ou infringir os Termos de Uso do seu serviço de streaming e os Termos de Serviço da ExpressVPN. Como uma ferramenta de segurança e privacidade, a ExpressVPN é projetada para que ninguém possa ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN — nem mesmo nós. Portanto, você é responsável por verificar se o seu uso está consoante com todos os termos e leis relevantes. Posso assistir ao NBA League Pass no YouTube TV? Sim, você pode assistir ao NBA League Pass no YouTube TV. O YouTube TV oferece uma assinatura adicional para o NBA League Pass, que custa US$ 40 adicionais por mês ou US$ 200 por ano. Este complemento dá acesso a todos os jogos da NBA ao vivo, bem como replays, destaques e outros conteúdos da NBA. No entanto, lembre-se de que alguns jogos podem estar bloqueados na sua área. Qual é a diferença entre o League Pass e o League Pass Premium? Uma assinatura do NBA League Pass Premium permite que você assista a todos os jogos ao vivo ou sob demanda em até três dispositivos. Por que não consigo assistir a jogos ao vivo com o NBA League Pass? As razões para não conseguir assistir jogos ao vivo no NBA League Pass incluem restrições de blackout ou problemas técnicos. Certifique-se de entrar em contato com a equipe de suporte dedicada da ExpressVPN se encontrar algum problema! Posso assistir aos jogos da NBA no meu computador? Com certeza! Se você estiver acessando o serviço de streaming a partir de um navegador web, certifique-se de também instalar a extensão da ExpressVPN para Chrome, Firefox, ou Edge. A extensão possui algumas funcionalidades que podem resolver problemas comuns de streaming. Posso assistir aos jogos da NBA no meu celular ou tablet? Sim. A ExpressVPN tem aplicativos para todos os principais dispositivos móveis, incluindo iOS e Android. Como posso assistir aos jogos da NBA na minha TV com uma VPN? Em resumo, existem cinco maneiras diferentes de assistir a esportes na sua TV com a ExpressVPN: -Com o aplicativo nativo para uma smart TV, dispositivo Android TV ou outro dispositivo de streaming

-Transmitindo no seu computador e conectando à TV com um cabo HDMI

-Espelhando ou transmitindo sem fio para sua TV ou dispositivo de streaming a partir do seu computador ou dispositivo móvel

-Conectando-se a um roteador habilitado para ExpressVPN, que permite dispositivos ilimitados e facilita a conexão a diferentes localizações de servidores simultaneamente

-Com o MediaStreamer, a solução da ExpressVPN para dispositivos que não podem instalar uma VPN, como Apple TV ou consoles de jogos. O MediaStreamer só precisa ser configurado uma vez, embora não ofereça os benefícios completos de segurança de uma VPN. (Observe que, ao conectar sua Apple TV ou console de jogos a um roteador, você pode obter o melhor dos dois mundos!) Para mais informações sobre todas as maneiras de obter a ExpressVPN na sua TV de tela grande, clique abaixo ou entre em contato com um agente de suporte 24/7para obter instruções passo a passo. Conectei-me à localização sugerida do servidor VPN, mas não consigo fazer login no serviço de streaming! Sem problemas! A carga do servidor muda rapidamente (especialmente quando muitas pessoas estão tentando assistir a determinados eventos), mas é exatamente por isso que a ExpressVPN tem servidores de alta velocidade em todo o mundo. Se você está tentando acessar um site nos EUA ou na Alemanha, por exemplo, tente conectar-se a uma localização diferente de servidor nesses países. Conectei-me à VPN, mas minha velocidade de Internet está lenta Se a sua velocidade da Internet estiver lenta ou sua transmissão parecer atrasada, existem algumas possíveis razões: -A distância da localização do seu servidor VPN selecionado em relação à sua localização física

-Seu tipo de conexão (conexões com fio são mais confiáveis do que conexões sem fio)

-Conectividade não otimizada entre a VPN e seu provedor de Internet

-Velocidade lenta de conexão à Internet na sua localização

-Seu tipo de dispositivo e poder de processamento Tente cada um dos seguintes passos para solucionar o problema: -Baixe a versão mais recente da ExpressVPN

-Conecte-se a uma localização diferente de servidor VPN

-Altere seu protocolo VPN Se você tentar cada uma das opções acima e ainda estiver enfrentando problemas com a velocidade de transmissão, entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN 24/7 e alguém estará com você em segundos. Quais outros serviços de streaming posso assistir com a ExpressVPN? A ExpressVPN funciona perfeitamente com todos os aplicativos de streaming mais populares de todo o mundo. Usar uma VPN para assistir garante que você assista de forma segura em HD com velocidade incrível com largura de banda ilimitada, livre da lentidão do provedor de Internet (que às vezes pode reduzir a velocidade). Se você quer assistir ao seu time favorito de qualquer lugar, mesmo enquanto viaja ou em redes não seguras como Wi-Fi público, a ExpressVPN é uma ótima maneira de melhorar sua experiência de transmissão de esportes.