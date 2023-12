Os 19º Jogos Pan-Americanos são os primeiros realizados no Chile e ocorrerão de 20 de outubro a 5 de novembro de 2023, em Santiago. Os jogos contarão com mais de 6.000 dos melhores atletas do continente, competindo em 38 esportes. Para algumas modalidades, eles valerão a classificação para os Jogos Olímpicos de Verão de Paris 2024.

Data 20 de outubro a 5 de novembro de 2023 Local Santiago, Chile Maior número de medalhas (feminino) Joanne Malar (19 medalhas) Maior número de medalhas (masculino) Thiago Pereira, Brazil (23 medalhas)

Como assistir grátis aos Jogos Pan-Americanos de 2023 online

Você pode assistir a uma transmissão ao vivo dos Jogos Pan-Americanos online, com segurança, com uma VPN em apenas algumas etapas:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se à localização de servidor VPN que corresponde à emissora que você deseja assistir. Por exemplo, os canadenses que desejam assistir à cobertura gratuita do Pan American Games Sports Channel devem se conectar a um servidor seguro em Toronto, Vancouver ou Montreal. Verifique a programação da emissora que deseja assistir, como Sling (EUA), e encontre o evento que deseja assistir. Sintonize e curta os jogos!

Assistindo em um computador? Para garantir a melhor experiência de streaming, use a extensão ExpressVPN para navegador para Chrome, Firefox ou Edge.

Pan American Games Sports Channel

Preço: Grátis

Fãs de esportes de qualquer um dos 41 países envolvidos nos Jogos Pan-Americanos de 2023 (incluindo Estados Unidos, Canadá, Brasil e Bahamas) podem acompanhar os jogos ao vivo e gratuitamente através do Pan American Games Sports Channel, que está disponível online através de seu site e aplicativos móveis quando você cria uma conta gratuita.

Como assistir em uma TV de tela grande

Posso usar uma VPN para assistir aos Jogos Pan-Americanos a partir de outro país?

Embora você possa assistir a transmissões ao vivo dos Jogos Pan-Americanos em emissoras estrangeiras conectando-se a um servidor VPN em um país diferente do seu, isso pode infringir os termos de uso do seu serviço de streaming e da ExpressVPN. A ExpressVPN é uma ferramenta de segurança e privacidade que não se destina a ser usada para contornar direitos autorais. Por definição, não podemos ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN, por isso devemos insistir para que você respeite a indústria do entretenimento e sempre honre os termos de uso.

Calendário dos Jogos Pan-Americanos de 2023

Para a programação completa de eventos esportivos, consulte o calendário oficial dos Jogos Pan-Americanos.

Quais esportes são praticados nos Jogos Pan-Americanos?

Esporte (Disciplina) Natação artística Basquetebol 3×3 Softbol Ciclismo de estrada Vôlei (indoor) Luta greco-romana Breaking Judô Tiro Triatlo Saltos ornamentais Canoagem/caiaque (sprint) Beisebol Ciclismo de pista Atletismo Arco e flecha Futebol Pentatlo moderno Escalada esportiva Esqui aquático Maratona aquática Canoagem/caiaque (slalom) Softbol Ginástica artística Adestramento Hóquei sobre a grama Golfe Surf Squash Levantamento de peso Natação Patinação artística BMX freestyle Ginástica rítmica Hipismo olímpico Badminton Handebol Remo Tênis de mesa Polo aquático Patinação de velocidade Ciclismo BMX Ginástica de Trampolim Salto Pelota basca Esgrima Rugby sevens Taekwondo Basquetebol Skate Mountain bike Vôlei de praia Freestyle Boxe Raquetebol Vela Tênis

Quais países competem nos Jogos Pan-Americanos?

Os Jogos Pan-Americanos são uma competição multiesportiva continental para países da América do Norte, América do Sul, América Central e Caribe. No total, 41 nações deverão competir nos jogos. Aqui está a lista completa de nações confirmadas.

País Antígua e Barbuda Bolívia Costa Rica Guatemala Panamá Trinidade e Tobago Argentina Brasil Cuba Guiana Paraguai Uruguai Aruba Ilhas Virgens Britânicas Dominica Haiti Peru Estados Unidos Bahamas Canadá República Dominicana Honduras Santa Lúcia Venezuela Barbados Ilhas Cayman Equador Jamaica São Cristóvão e Nevis Ilhas Virgens Belize Chile (país sede) El Salvador México São Vicente e Granadinas Bermudas Colômbia Granada Nicarágua Suriname

Perguntas frequentes sobre os Jogos Pan-Americanos Como posso assistir aos Jogos Pan-Americanos online gratuitamente? Você pode assistir à cobertura gratuita dos Jogos Pan-Americanos online por meio do site e aplicativos móveis do Pan American Games Sports Channel. Os Jogos Pan-Americanos são televisionados? Sim, os Jogos Pan-Americanos costumam ser televisionados. Os direitos de transmissão dos Jogos Pan-Americanos são geralmente assegurados por diversas redes de televisão em diferentes países. Veja os serviços listados acima para o seu país. Os Jogos Pan-Americanos são realizados a cada 4 anos? Sim, os Jogos Pan-Americanos são realizados a cada quatro anos. Os Jogos Pan-Americanos são considerados o segundo maior evento multiesportivo do mundo, depois das Olimpíadas. Onde serão realizados os próximos Jogos Pan-Americanos? Os Jogos Pan-Americanos de 2027, oficialmente os 20º Jogos Pan-Americanos, estão programados para serem realizados em Barranquilla, Colômbia.