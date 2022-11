Portugal — Copa do Mundo 2022

O sucesso mais recente de Portugal no cenário internacional inclui a conquista do Campeonato Europeu de 2016, liderado pelo superastro Cristiano Ronaldo. Mas quanto o atacante de 37 anos ainda tem no tanque no que certamente deve ser sua última Copa do Mundo? Felizmente, ele não precisa fazer tudo sozinho: jogadores como João Moutinho, Bernardo Silva e Bruno Fernandes são operadores de meio-campo experientes que podem criar muitas chances de ataque para seus companheiros de equipe, enquanto João Félix é uma jovem estrela em formação. A campanha de Portugal na Copa do Mundo começa com um complicado jogo do Grupo H contra Gana.

Lista final de Portugal com 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2022

Posição Jogado Clube Idade Caps Goleiro Rui Patricio AS Roma (ITA) 34 104 Goleiro Diogo Costa Porto (POR) 23 7 Goleiro José Sá Wolverhampton (ENG) 28 1 Defesa Pepe Porto (POR) 39 128 Defesa Raphael Guerreiro Borussia Dortmund (GER) 28 56 Defesa Diogo Dalot Manchester United (ENG) 23 6 Defesa Rúben Dias Manchester City (ENG) 25 39 Defesa Nuno Mendes PSG (FRA) 20 16 Defesa Danilo Pereira PSG (FRA) 31 63 Defesa António Silva Benfica (POR) 31 12 Defesa João Cancelo Manchester City (ENG) 28 37 Meio-campo Matheus Nunes Wolves (ENG) 36 146 Meio-campo Otávio Porto (POR) 25 32 Meio-campo João Palhinha Fulham (ENG) 27 15 Meio-campo Bruno Fernandes Manchester United (ENG) 28 48 Meio-campo Bernardo Silva Manchester City (ENG) 28 72 Meio-campo William Carvalho Real Betis (ESP) 30 75 Meio-campo Vitinha PSG (FRA) 22 4 Meio-campo João Mário Benfica (POR) 29 52 Meio-campo Rúben Neves Wolves (ENG) 25 32 Ataque Cristiano Ronaldo Manchester United (ENG) 37 191 Ataque Rafael Leão AC Milan (ITA) 23 11 Ataque Ricardo Horta Braga (POR) 28 5 Ataque João Félix Atletico Madrid (ESP) 22 23 Ataque André Silva RB Leipzig (GER) 26 51 Ataque Gonçalo Ramos Benfica (POR) 25 32

Estrelas da seleção de Portugal na Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo e o colega de equipa no Manchester United, Bruno Fernandes, são dois jogadores dinâmicos nos quais a seleção nacional vai contar para criar e finalizar oportunidades de golo. João Cancelo oferece uma ameaça bombardeando as alas, enquanto Rafael Leão está tendo uma temporada fantástica no ataque pelo AC Milan e espera trazer essa forma para a Copa do Mundo. Fique de olho nas jovens estrelas João Félix e Vitinha, que podem disputar torneios de destaque e se firmar como nomes conhecidos.

Quem é o treinador principal de Portugal?

Fernando Santos é um treinador de futebol profissional português e ex-jogador que dirige a seleção de Portugal desde 2014. Ele os levou a vencer o Campeonato Europeu de 2016, o melhor resultado de Portugal no cenário internacional, e espera-se que eles possam liderar o Grupo H e ir fundo nas fases eliminatórias do torneio.

Tabelas e horários dos jogos da Copa do Mundo de Portugal

Data Partida Hora (ET) Estádio Quinta, Nov. 24 Portugal x Gana 11 a.m. 974 Segunda, Nov. 28 Portugal x Uruguai 2 p.m. Lusail Sexta, Dez. 2 Coreia do Sul x Portugal 10 a.m. Education City

Portugal x Gana

A estreia de Portugal no Mundial de 2022, no Catar, está a chegar, e a seleção vai defrontar o Gana, que quer ser uma das surpresas desta Copa e, pelo menos, avançar para as oitavas-de-final.

Portugal x Uruguai

Ambas as seleções devem ser favoritas para se classificar do Grupo H, então a questão permanece quem fica com a primeira colocação e um empate mais favorável nas oitavas de final. O último confronto entre os dois não terminou bem para Portugal, já que o Uruguai os eliminou nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Assim, além dos três pontos e de um rival melhor na próxima rodada, a vingança está em jogo para os portugueses.

Coreia do Sul x Portugal

Essas duas seleções já se enfrentaram anteriormente na Copa do Mundo de 2022, quando a co-anfitriã Coreia do Sul surpreendeu no confronto do Grupo D e venceu por 1 a 0 graças a um gol de Park Ji-sung, do Manchester United. Desta vez, esperamos que os portugueses levem a melhor sobre eles, no entanto, o filho do Tottenham, Heung-min, provou que é uma ameaça em qualquer equipe – desde que ele se recupere de uma fratura ocular a tempo de começar este jogo.

Pontos fortes e pontos fracos da seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo vai entrar nesta Copa do Mundo com muita motivação para mostrar que sua carreira ainda está longe de terminar (especialmente desde que queimou todas as suas pontes no Manchester United em uma recente entrevista escandalosa na TV). Desempenhos estelares neste torneio seriam o currículo perfeito para procurar sua próxima jogada. Mas o orgulho nacional também está em jogo, e toda a equipe vai querer dar o melhor de si no maior palco do mundo.

Pontos fortes

A maior força de Portugal reside nos talentos individuais de jogadores como Cristiano Ronaldo e João Félix no ataque e na presença veterana de jogadores como Pepe na defesa, que é um zagueiro duro e líder em campo.

Pontos fracos

O centro da defesa de Portugal há muito que preocupa, dada a idade avançada de Pepe (39 anos) e José Fonte (38) que os deixa expostos a atacantes velozes. Apesar do elenco talentoso, há algum atrito sobre qual geração de jogadores Portugal deve contar para fazer o trabalho: os meninos de ouro de Ronaldo e Pepe ou os jovens, novas estrelas como Felix e Silva?

Como assistir a seleção de Portugal na Copa do Mundo de graça de qualquer lugar

País Idioma Canal Preço Austrália Inglês SBS Grátis Bélgica Francês RTBF (French) Grátis Bélgica Holandês VRT (Dutch) Grátis França Francês TF1 Grátis Alemanha Alemão ARD Grátis Alemanha Alemão ZDF Grátis Irlanda Inglês RTÉ Grátis Itália Italiano RAI Grátis Países Baixos Holandês NOS Grátis Portugal Português RTP Grátis Espanha Espanhol RTVE Grátis Reino Unido Inglês ITV Grátis Polônia Polaco TVP Grátis Suécia Sueco SVT Grátis Suécia Sueco TV4 Grátis Coreia do Sul Coreano SBS Grátis Coreia do Sul Coreano KBS Grátis Coreia do Sul Coreano MBC Grátis Japão Japonês Dentsu Grátis Dinamarca Dinamarquês DR Grátis Noruega Norueguês NRK Grátis Finlândia Finlandês Yle Grátis Finlândia Finlandês MTV3 Grátis Brasil Português TV Globo Grátis México Espanhol Azteca7 Grátis México Espanhol Televisa (vix) Grátis

Probabilidades de Portugal na Copa do Mundo 2022

As chances de Portugal vencer a Copa do Mundo de 2022 são de +1600, de acordo com o Odds Shark. Aqui estão as probabilidades mais recentes da Copa do Mundo da FIFA 2022 para todos os principais países:

Team Odds Brasil +425 França +600 Argentina +650 Inglaterra +800 Espanha +850 Alemanha +1000 Países Baixos +1400 Portugal +1600 Bélgica +1600 Dinamarca +3500