Brasil — Copa do Mundo 2022

O Brasil está trazendo impressionantes nove atacantes para o Catar em sua seleção para a Copa do Mundo de 2022. Mas talvez isso não deva nos surpreender, já que a nação sul-americana tem a reputação de produzir alguns dos melhores e mais talentosos jogadores de ataque do mundo ao longo dos tempos. O técnico Tite tem um grande trabalho em mãos para entregar o prêmio final, devido à competição acirrada na Copa do Mundo, mas o Brasil continua sendo um dos favoritos para liderar o Grupo G e perseguir seu sexto troféu da Copa do Mundo.

Lista final de 26 jogadores do Brasil na Copa do Mundo

Posição Jogador Clube Idade Caps Goleiro Alisson Liverpool (ENG) 30 56 Goleiro Ederson Manchester City (ENG) 29 18 Goleiro Weverton Palmeiras (BRA) 34 11 Defesa Marquinhos PSG (FRA) 28 70 Defesa Eder Militão Real Madrid (SPA) 24 23 Defesa Thiago Silva Chelsea (ENG) 38 108 Defesa Danilo Juventus (ITA) 31 45 Defesa Alex Telles Sevilla (SPA) 29 7 Defesa Daniel Alves Pumas (MEX) 24 15 Defesa Alex Sandro Juventus (ITA) 31 37 Defesa Bremer Juventus (ITA) 24 0 Meio-campo Fabinho Liverpool (ENG) 28 28 Meio-campo Casemiro Manchester United (ENG) 30 64 Meio-campo Bruno Guimaraes Newcastle United (ENG) 24 8 Meio-campo Fred Manchester United (ENG) 29 27 Meio-campo Lucas Paquetá West Ham (ENG) 25 34 Meio-campo Everton Ribeiro Flamengo (BRA) 33 22 Ataque Pedro Flamengo (BRA) 30 68 Ataque Vinicius Jr. Real Madrid (SPA) 22 15 Ataque Neymar PSG (FRA) 30 120 Ataque Antony Manchester United (ENG) 22 10 Ataque Rodrygo Real Madrid (SPA) 21 6 Ataque Raphinha Barcelona (SPA) 25 10 Ataque Richarlison Tottenham (ENG) 25 37 Ataque Gabriel Martinelli Arsenal (ENG) 31 55 Ataque Gabriel Jesus Arsenal (ENG) 25 56

Estrelas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Quase todos os nomes da escalação do time são de estrelas. No entanto, nomes como Neymar, Gabriel Jesus e Richarlison se destacam por sua ameaça de ataque e talento inicial em um time mundialmente famoso por seu futebol chamativo. Se o Brasil chegar às semifinais ou à final, espere que um de seus atacantes também esteja disputando a Chuteira de Ouro, já que este é um time feito para fazer gols – e muitos deles. Os pentacampeões também têm, sem dúvida, o melhor elenco desta Copa do Mundo, com grande profundidade no meio-campo e na defesa.

Quem é o técnico do Brasil?

Adenor Leonardo Bacchi – mais conhecido como “Tite” – é o técnico da seleção brasileira desde 2016, tornando-se o técnico mais antigo da história da seleção. Ele levou o Brasil às quartas de final da Copa do Mundo de 2018 na Rússia e venceu a Copa América de 2019.

Tabelas e calendário de jogos da Copa do Mundo do Brasil

Data Partida Hora (ET) Estádio Quinta, Nov. 24 Brasil x Sérvia 2 p.m. Lusail Segunda, Nov. 28 Brasil x Suíça 11 a.m. 974 Sexta, Dec. 2 Camarões x Brasil 2 p.m. Lusail

Brasil x Sérvia

A estreia do Brasil no Grupo G contra a Sérvia é mais complicada do que parece no papel. Os sérvios são uma presença física em campo, embora o Brasil possa se beneficiar das atuais lesões contra as quais os atacantes Dusan Vlahovic e Aleksandar Mitrovic vêm lutando. Está nas mãos dos brasileiros superar seus adversários ao longo de 90 minutos.

Brasil x Suíça

Não espere que os suíços cedam fácil para o Brasil no que deverá ser um confronto competitivo do Grupo G. O meio-campista do Arsenal e capitão da Suíça, Granit Xhaka, adiciona aço ao seu meio-campo, então o Brasil precisará contar com a astúcia e o ritmo de seus jogadores de ponta para passar pela defesa suíça.

Camarões x Brasil

Camarões é historicamente uma das nações africanas mais fortes na Copa do Mundo, mas esse time recém-formado é relativamente pouco testado em grandes competições. O goleiro da Inter de Milão, André Onana, é a maior ameaça ao ataque fluido do Brasil, mas suspeitamos que a Seleção consiga os três pontos no final.

Pontos fortes e pontos fracos da seleção brasileira

Descubra quais são os pontos fortes e fracos da atual seleção brasileira.

Pontos fortes

Uma boa geração de atacantes e um meio-campo muito sólido. Tite conseguiu montar uma seleção com qualidades variadas. Existe um bom equilíbrio entre juventude, qualidade técnica e experiência entre os 26 convocados.

Pontos fracos

Apesar de um coletivo de indivíduos talentosos, o Brasil nem sempre joga bem em grupo – ou contra os melhores times da Europa. Apesar de muitos brasileiros jogarem bem em seus clubes na Europa, é diferente jogar contra colegas dos clubes no cenário internacional da Copa.

Probabilidades do Brasil — Copa do Mundo 2022

As chances de o Brasil vencer a Copa do Mundo de 2022 são de +425, de acordo com o Odds Shark. Aqui estão as probabilidades mais recentes da Copa do Mundo da FIFA 2022 para todos os principais países:

Seleção Probabilidade Brasil +425 França +600 Argentina +650 Inglaterra +800 Espanha +850 Alemanha +1000 Países Baixos +1400 Portugal +1600 Bélgica +1600 Dinamarca +3500

