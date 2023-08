Barcelona, Madrid, Sevilla, Mallorca — todas as cidades com orgulhosos legados que incluem alguns dos melhores e mais bem-sucedidos times de futebol da Espanha. A La Liga oferece consistentemente alguns dos melhores momentos e histórias do futebol europeu, incluindo as partidas históricas do El Clásico entre Barcelona e Real Madrid. Descubra aqui como usar sua VPN para assistir ao vivo todos os melhores jogos, derbies locais e a emocionante final da temporada 2022–23 da La Liga.

Como assistir ao vivo e com uma VPN de seu país a La Liga 2022–23

Você pode assistir aos jogos da La Liga com uma VPN seguindo apenas algumas etapas simples:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a localização de servidor VPN que corresponde à emissora que você deseja assistir. Por exemplo, se você deseja assistir uma emissora britânica, conecte-se a um servidor seguro em Londres. Verifique a programação da emissora que deseja assistir, como a Sky Sports(Reino Unido), e encontre a partida que deseja ver. Sintonize-se e curta a programação!

Está assistindo de um computador? Para obter a melhor experiência de streaming, use a extensão de navegador da ExpressVPN para Chrome, Firefox e Edge.

Assista a transmissões ao vivo gratuitas da La Liga no Reino Unido no ITVX

ITVX

Preço: Grátis

A ITV fechou um acordo para transmitir gratuitamente uma partida da La Liga por mês (com o acordo válido até o final da temporada 2024-25). Os jogos contarão com pelo menos um deles — Barcelona, Real Madrid ou Atlético de Madrid. Verifique a programação para saber quando sintonizar.

Nota: Pode ser necessário fornecer um código postal válido do Reino Unido (por exemplo, WC1X 0AA) para se inscrever na ITVX.

Assista a transmissões ao vivo da La Liga nos EUA

ESPN+

Preço: 10 US$/mês ou 100 US$/ano

Assista a todos os jogos da La Liga ao vivo na ESPN+, que também está disponível em um pacote com o Disney+ e o serviço sob demanda do Hulu por 70 US$/mês.

Nota: YPode ser necessário inserir um código postal válido dos EUA (por exemplo, 10001, 48104) para assinar a ESPN+.

Assista a transmissões ao vivo da La Liga no Reino Unido

Viaplay

Preço: £15/mês ou £144/ano

Canal: LaLigaTV

Os pacotes Viaplay Total (mensal ou anual) incluem séries de TV, filmes, documentários e esportes ao vivo e mais de 300 jogos da La Liga por temporada. Os fãs de futebol também podem assistir à Coppa Italia, todas as eliminatórias europeias para o UEFA EURO 2024 e a Copa do Mundo da FIFA 2026 disputadas pela Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, juntamente com a UEFA Nations League e amistosos até 2028. Ao contrário do pacote Film & Series da Viaplay, não há teste gratuito.

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito do Reino Unido para se inscrever no NOW. Se você não tiver um, inscreva-se no PayPal.

NOW

Price: £33/mês ou £12/day pass

Canal: Sky Sports Football

O NOW é a maneira perfeita de assistir 11 canais Sky Sports online sem contrato, incluindo toda a cobertura da temporada 2022–23 da La Liga no canal Sky Sports Football. Se você deseja sintonizar apenas um jogo específico, pode optar por um passe de um dia para assistir a toda a ação ou aproveitar o teste gratuito de sete dias. Verifique a programação oficial da Sky Sports para saber quando sintonizar.

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito do Reino Unido para se inscrever no NOW. Se você não tiver um, inscreva-se no PayPal.

Sky Sports

A Sky Sports transmitirá todos os jogos da La Liga durante a temporada 2022–23. Se você já possui uma assinatura Sky, pode assistir seu conteúdo online via Sky Go.

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito do Reino Unido para se inscrever no Sky Sports, bem como equipamentos especializados.

Assista a La Liga com transmissões ao vivo na Austrália

Optus Sport

Preço: 25 AUD/mês ou 200 AUD/ano

Os espectadores australianos podem assistir a todos os jogos da La Liga ao vivo e sob demanda com a Optus Sport. A emissora australiana também tem direitos exclusivos na Austrália para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 e também transmite ao vivo os jogos da Premier League.

Nota: Você pode precisar de um número de telefone australiano para se inscrever na Optus Sport.

Onde assistir La Liga no Canadá

TSN+

Preço: 8 CAD/dia, 20 CAD/mês ou 200 CAD/ano

Country: Canadá

A plataforma de streaming online TSN+ tem o direito de transmitir jogos da La Liga ao vivo no Canadá. Infelizmente, a TSN não oferece uma avaliação gratuita. No entanto, o serviço permite que os usuários comprem um passe de um dia — útil se você quiser apenas sintonizar um determinado jogo. Verifique a programação da emissora para ver quando os jogos serão transmitidos ao vivo.

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito canadense para se inscrever no TSN+.

Veja os gols e destaques da La Liga

YouTube

Acompanhe a ação e os melhores gols de cada jogo no canal oficial da La Liga no YouTube.

Quer ver na telona? Conheça todas as formas de ter a ExpressVPN na sua TV.

Calendário do futebol espanhol de 2022–23

Data Evento 12 de agosto de 2022 a 4 de junho de 2023 2022–23 La Liga 19 de outubro de 2022 a 6 de maio de 2023 2022–23 Copa del Rey

Derbies e grandes partidas de 2022–23

Não há ocasião maior no calendário do futebol espanhol do que os confrontos do El Clásico entre Real Madrid e Barcelona. Certifique-se de verificar as datas e os horários de início alguns dias antes da partida, pois eles variam de semana para semana.

Data e Horário (EDT) Partidas 8 de abril de 2023 Villarreal vs. Real Madrid 23 de abril de 2023 Barcelona vs. Atlético Madrid 14 de maio de 2023 Villarreal vs. Athletic Bilbao 4 de junho de 2023 Villarreal vs. Atlético Madrid

