O pentacampeão mundial Gervonta “Tank” Davis (27-0-0, 25 nocautes) e o invicto campeão mundial Hector Luis Garcia (16-0-0, 10 nocautes) estão prontos para lutar. Os dois se enfrentarão no sábado, 7 de janeiro, na Capital One Arena em Washington, D.C. A luta será transmitida ao vivo como um pay-per-view da Showtime

Como assistir ao vivo Gervonta Davis vs. Hector Luis Garcia

A luta imperdível entre Gervonta Davis e Hector Luis Garcia vai ao ar como um PPV da Showtime.

Onde assistir ao boxe ao vivo online

ESPN+

Preço: US$ 10/mês ou US$ 100/ano

ESPN+ oferece várias opções de streaming de boxe ao longo do ano. A ESPN também está disponível em um pacote com o serviço sob demanda da Disney+ e do Hulu por US$ 70/mês. Consulte a programação de boxe oficial da ESPN para saber quando assistir à luta. Observe que algumas lutas estão disponíveis apenas via pay-per-view.

DAZN

Preço: C$ 25/mês or C$* 200/ano *dólares canadenses

A DAZN detém os direitos de transmissão da luta na maior parte do mundo, e a boa notícia é que você pode assistir com uma assinatura regular (ou avaliação gratuita de 7 dias) em vez de taxas adicionais de pay-per-view. Pode ser necessário fornecer um cartão de crédito/débito e um código postal canadense válido (por exemplo, G1X 2W1, V9N 9C5). Se você não possuir uma conta bancária canadense, pode se inscrever via PayPal, compra no aplicativo da Apple ou vale-presente (pré-pago).

Fox Sports PBC

Preço: US$ 75 por luta

A Fox Sports transmitirá lutas de boxe selecionadas via pay-per-view por US$ 75. Todas as lutas podem ser assistidas no aplicativo Fox Sports.

Showtime

Preço: A partir de US$ 10/mês

A Showtime irá transmitir lutas de boxe selecionadas por US$ 10/mês. Uma avaliação gratuita de 30 dias está disponível. Assim como na ESPN, algumas lutas estão disponíveis apenas via pay-per-view.

ProBox TV

Preço: US$ 2/mês ou US$ 18/ano

ProBox TV oferece dois eventos de boxe ao vivo por mês ao longo do ano. Consulte a programação oficial de boxe da ProBox para saber quando assistir à luta.

Sky Sports

Preço: A partir de € 46/mês

A Sky Sports terá cobertura ao vivo da luta de sábado à noite para telespectadores no Reino Unido e na Irlanda. Você precisará de um cartão de crédito/débito do Reino Unido ou da Irlanda para se inscrever.

Assista aos destaques do boxe no YouTube

Você pode conferir os destaques, pontuações, comentários e notícias do boxe mais recentes no canal do YouTube da Showtime, no canal do YouTube de boxe da BT Sport, no canal do YouTube da DAZN, no canal do YouTube da ESPN e no canal do YouTube PBC On FOX.

Hora de início da luta entre Gervonta Davis e Hector Luis Garcia

Toda a emoção virá à tona no sábado, 7 de janeiro, quando Gervonta Davis e Hector Luis Garcia se enfrentam em Washington, D.C. A cobertura da luta está prevista para começar às 21:00, hora do Leste, EUA, ou 19:00, hora de Brasilia.

Gervonta Davis vs. Hector Luis Garcia: quem é o melhor?

Nome Gervonta Davis Hector Luis Garcia Cartel 27-0-0 (25 nocautes) 16-0-0 (10 nocautes) Idade 28 31 Categoria Peso-pena Peso superpena Postura de combate Southpaw Southpaw Altura 1,66 m 1,75 m Envergadura 1,71 m 1,70 m

Odds da luta entre Gervonta Davis e Hector Luis Garcia

Será que Hector Luis Garcia derrotará Gervonta Davis? Aqui estão as últimas odds de acordo com a Box.Live.

Boxeador Odds Gervonta Davis -1200 Hector Luis Garcia +650

