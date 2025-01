Dare to Dream: Ganhe uma viagem para ver o Spurs jogar em Londres

Dare to Dream é um sorteio de uma viagem inesquecível para Londres, para ver o Tottenham Hotspur jogar, com uma experiência premium e VIP no dia do jogo do Spurs: ingressos para os melhores lugares, acesso ao vestiário, comida, bebida, entretenimento com lendas do clube, tudo incluído.

Também estão incluídos os voos e 3 noites de acomodação na capital do Reino Unido, além disso, o vencedor ganha £ 500 em dinheiro para gastar, produtos exclusivos autografados, um tour privado pelo estádio e muito mais — tudo para você e um convidado!

Inscreva-se através desta página entre 26 de dezembro de 2024 e 28 de fevereiro de 2025 para entrar automaticamente no sorteio Dare to Dream. Termos e condições se aplicam.