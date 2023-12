Onde assistir ao The Walking Dead: Daryl Dixon em 2023

The Walking Dead retorna com outro spin-off, desta vez centrado no personagem favorito dos fãs, Daryl Dixon. Veja como assistir ao The Walking Dead: Daryl Dixon de onde você estiver.

Assista ao The Walking Dead: Daryl Dixon online gratuitamente na Nova Zelândia

TVNZ+

Preço: Grátis

Teste grátis: Não há

A TVNZ+ da Nova Zelândia irá transmitir The Walking Dead: Daryl Dixon de graça. Os episódios são transmitidos na TVNZ + no mesmo dia em que vão ao ar nos EUA. Embora o uso da TVNZ + seja gratuito, observe que você precisará criar uma conta gratuita antes de iniciar a transmissão. Os fãs na Nova Zelândia assistindo com a ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização de servidor na Nova Zelândia.

Assista ao The Walking Dead: Daryl Dixon online nos EUA

AMC+

Preço: A partir de US$ 9/mês

Teste grátis: teste grátis de sete dias

O AMC+ é uma ótima opção para assistir ao The Walking Dead: Daryl Dixon. O serviço de streaming deve transmitir novos episódios à medida que vão ao ar no AMC, e eles estarão disponíveis para assistir sob demanda posteriormente. O AMC+ também abriga todas as edições e temporadas de The Walking Dead. Os fãs estadunidenses assistindo com a ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização de servidor nos EUA.

Assista ao The Walking Dead: Daryl Dixon online na Austrália

AMC+

Preço: A partir de A$ 7/mês

Teste grátis: teste grátis de sete dias

O AMC+ é o serviço de streaming preferido para os fãs australianos de Walking Dead. Os episódios de The Walking Dead: Daryl Dixon devem ser adicionados ao serviço de streaming após serem transmitidos nos EUA e estarão disponíveis para assistir sob demanda depois. Os australianos assistindo com ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização do servidor australiana.

Stan

Preço: A partir de A$ 10/mês

Teste grátis: teste grátis de trinta dias

O serviço de streaming Stan é outra opção para os fãs australianos que desejam assistir ao The Walking Dead: Daryl Dixon. O serviço de streaming australiano transmitirá todos os episódios do programa spin-off sob demanda. Os australianos assistindo com a ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização de servidor australiana.

Assista ao The Walking Dead: Daryl Dixon online no Canadá

AMC+

Preço: A partir de C$ 8/mês

Teste grátis: teste grátis de sete dias

Os canadenses querendo assistir ao The Walking Dead: Daryl Dixon devem utilizar o AMC+. O serviço de streaming transmitirá episódios do programa spin-off sob demanda. Os fãs canadenses assistindo com a ExpressVPN, certifiquem-se de selecionar uma localização de servidor canadense.

Como assistir ao The Walking Dead: Daryl Dixon gratuitamente

Inscreva-se no teste grátis de sete dias do AMC+ The Walking Dead: Daryl Dixon após o seu final para maratonar a série de graça. Alternativamente, se você for neozelandês, poderá assistir ao The Walking Dead: Daryl Dixon gratuitamente na TVNZ+.

Sobre o que é The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon é uma série spin-off ambientada no universo de Walking Dead, seguindo o personagem favorito dos fãs, Daryl Dixon (Norman Reedus). A série narra a jornada do personagem após sua saída da Commonwealth e sua chegada à França, desencadeando uma violenta cadeia de eventos que coloca um menino em perigo, a quem ele deve conduzir para um local seguro.

Data de lançamento de The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon estreia no AMC em 10 de setembro de 2023, com episódios transmitidos sob demanda no mesmo dia no AMC+. A série de seis partes será concluída em 15 de outubro de 2023.

O elenco de The Walking Dead: Daryl Dixon

• Norman Reedus como Daryl Dixon

• Melissa McBride como Carol Peletier

• Clémence Poésy como Isabelle Carrière

• Romain Levi como Stéphane Codorn

• Laika Blanc Francard como Sylvie

• Anne Charrier como Marion Genet

• Louis Puech Scigliuzzi como Laurent

• Eriq Ebouaney como Fallou Boukar

• Paloma como Coco

• Lukerya Ilyashenko como Anna Valery

• Joel de la Fuente como Losang

• Hassam Ghancy como Azlan

• François Delaive como Dr. Henri LaFleur

Perguntas frequentes sobre The Walking Dead: Daryl Dixon

Em que canal está o The Walking Dead: Daryl Dixon?

The Walking Dead: Daryl Dixon vai ao ar no AMC e é transmitido pelo AMC+.

Onde assistir ao The Walking Dead: Daryl Dixon online no Reino Unido?

Infelizmente, The Walking Dead Daryl Dixon ainda não tem uma transmissão ou lançamento em streaming definido para o Reino Unido.

The Walking Dead: Daryl Dixon está no Disney Plus?

Não, The Walking Dead Daryl Dixon não é transmitido no Disney Plus.

The Walking Dead: Daryl Dixon está no Fubo?

Não, The Walking Dead Daryl Dixon não é transmitido no Fubo.

The Walking Dead: Daryl Dixon está na Netflix?

Não, The Walking Dead Daryl Dixon não é transmitido na Netflix.

The Walking Dead: Daryl Dixon está no Hulu?

Não, The Walking Dead Daryl Dixon não é transmitido no Hulu.