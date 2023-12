Onde assistir Oppenheimer online em 2023

O último épico de Christopher Nolan, Oppenheimer, agora está sendo transmitindo online. A espera tem sido longa pelo lançamento em streaming do filme aclamado pela crítica, então aperte os cintos; temos todas as informações que você precisa para assistir ao Oppenheimer online.

Posso usar uma VPN para assistir Oppenheimer em outro país?

Embora você possa assistir Oppenheimer ao conectar-se a um servidor VPN em um país diferente do seu, isso pode infringir os termos de uso do seu serviço de streaming e da ExpressVPN. A ExpressVPN é uma ferramenta de segurança e privacidade que não se destina a ser usada para contornar direitos autorais. Por definição, não podemos ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN, por isso devemos insistir para que você respeite a indústria do entretenimento e sempre honre os termos de uso.

Onde assistir Oppenheimer online

Atualmente, a única maneira de assistir Oppenheimer é encomendando-o em serviços Premium Video On Demand (PVOD), como a Apple TV, Amazon Prime e Google Play. Observe que o preço do filme pode variar conforme a região e o serviço.

Você terá a opção de alugar ou comprar o filme. Ao comprá-lo, você poderá manter o filme em sua biblioteca digital. Os aluguéis ficam na sua biblioteca por 30 dias, mas após começar a assistir ao filme, você terá 48 horas para terminá-lo.

Em quais serviços de streaming Oppenheimer estará ativo

Sendo um filme da Universal, Oppenheimer será lançado no serviço de streaming Peacock nos EUA. Fora dos EUA, o filme deverá ser lançado em serviços de streaming como a Netflix. Fique de olho nesta página; iremos atualizá-lo com a lista completa de opções de streaming assim que estiver disponível. O filme deve chegar aos serviços de streaming em janeiro de 2024.

Quando Oppenheimer será lançado em streaming

Oppenheimer foi lançado para streaming PVOD em 21 de novembro de 2023. Você prefere assistir ao filme em seus serviços de streaming? Espera-se que chegue aos streamers como o Peacock em janeiro de 2024.

Como assistir Oppenheimer gratuitamente

Infelizmente, Oppenheimer não está sendo transmitido nos melhores serviços de streaming gratuitos. Atualmente, a única maneira de assistir Oppenheimer online é pagar por serviços como a Apple TV. Dito isto, isso pode mudar uma vez que o Oppenheimer chegue aos serviços de streaming. Manteremos você informado!

Assista ao Oppenheimer em 3 etapas simples

Inscreva-se na ExpressVPN e seu serviço extremamente rápido Conecte-se a qualquer localização de servidor VPN em 105 países. Por exemplo, se você é um fã americano e deseja assistir ao programa, conecte-se a uma localização segura de servidor nos EUA . Comece a assistir e divirta-se!

Por que você precisa da ExpressVPN para assistir

Uma VPN premium como a ExpressVPN é a maneira perfeita de assistir aos seus programas favoritos com segurança. A ExpressVPN não apenas oferece servidores de alta velocidade em 105 países ao redor do mundo, otimizados para streaming e segurança, mas com uma VPN, você pode assistir em seus dispositivos e até mesmo em suas smart TVs e consoles de jogos.

Transmita Oppenheimer com segurança com VPN em até oito conexões simultâneas, permitindo assistir episódios em casa, em trânsito ou até mesmo no exterior.

Principais Funcionalidades:

• Servidores de alta velocidade em 105 países em todo o mundo, todos otimizados para velocidade e segurança

• Até 8 conexões simultâneas

• Atendimento ao cliente 5 estrelas com suporte por chat ao vivo 24h

• Política de Privacidade rigorosa: Sem registros de atividades e de conexão

• Site de suporte repleto de artigos de solução de problemas, tutoriais em vídeo úteis e muito mais

• A tecnologia de servidor VPN mais avançada do setor, TrustedServer, limpa os dados a cada reinicialização

• Nosso inovador Threat Manager protege seu telefone contra malware e outros aplicativos de rastreamento suspeitos

• Protocolo de última geração Lightway oferece maiores velocidades, segurança e confiabilidade, especialmente em dispositivos móveis

Do que se trata o Oppenheimer

Oppenheimer narra a história de J. Robert Oppenheimer, o cérebro por trás da bomba atômica. Este filme navega pela jornada do físico visionário que liderou o Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, explorando o lado pessoal e as consequências do uso da bomba no Japão. Misturando sensibilidades biográficas com elementos de suspense político, o filme transforma um assunto pesado em uma narrativa inesperadamente acessível. Não é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos por nada.

Elenco de Oppenheimer

Oppenheimer apresenta um elenco enorme e repleto de estrelas. O elenco principal inclui:

• Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer

• Benny Safdie como Edward Teller

• Emily Blunt como Katherine “Kitty” Oppenheimer

• Florence Pugh como Jean Tatlock

• Josh Hartnett como Ernest Lawrence

• Kenneth Branagh como Niels Bohr

• Matt Damon como general Leslie Groves

• Robert Downey Jr. como Lewis Strauss

• Tom Conti como Albert Einstein

Outros membros do elenco incluem Alden Ehrenreich, Emma Dumont, Gary Oldman, Jack Quaid, Matthew Modine, Rami Malek e muitos mais.