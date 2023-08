Então, você decidiu explorar a dark web. Primeiro você precisa saber como acessar a dark web e, depois de entrar, você não pode simplesmente fazer uma pesquisa normal no Google. Você precisará de um mecanismo de pesquisa da dark web e nós reunimos os melhores para você experimentar.

O que é um mecanismo de pesquisa da dark web?

Antes de entrarmos nos mecanismos de pesquisa da dark web, vamos entender o que é a dark web. A dark web é um coletivo oculto de sites que você só pode acessar por meio de navegadores especiais, geralmente o navegador Tor. Os dados enviados pela dark web são criptografados e retransmitidos por vários nós hospedados por uma rede global de voluntários. Essa configuração garante que usuários e operadores de sites possam permanecer anônimos.

Leia mais: Deep web vs. dark web: qual é a diferença?

A dark web tem a reputação de ser um mercado ilegal, mas também tem usos legítimos. Por exemplo, jornalistas e informantes podem se comunicar com segurança e compartilhar informações confidenciais na dark web onde quer que estejam e sem risco de interceptação. Vários sites de notícias e informações como o The New York Times e a BBC também possuem versões na rede Tor, que podem fornecer notícias para locais onde seus sites normais são censurados.

Mas a dark web não é o lugar mais fácil de navegar; os links da dark web são longos e os sites geralmente não são nomes familiares. Sites na dark web são hospedados e acessados na rede Tor; você pode identificá-los pelo uso do domínio de nível superior do Tor “.onion”. Os links da dark web não são listados nos mecanismos de pesquisa comuns, portanto, uma pesquisa no Google não ajudará em nada. Para pesquisar na dark web, você precisará primeiro acessar um mecanismo de pesquisa da dark web.

Leia mais: Equívocos comuns sobre a dark web

Melhores mecanismos de pesquisa para navegar na dark web

Pronto para explorar e aproveitar os recursos da dark web? Aqui estão os melhores mecanismos de pesquisa da dark web para você usar.

Torch

Torch (link onion aqui) é provavelmente o mecanismo de pesquisa da dark web mais conhecido e também um dos mais antigos. O mecanismo de pesquisa rastreia e indexa sites onion todos os dias e possui um dos maiores números de resultados de pesquisa da rede onion. Ele também carrega muito rápido e a interface lembra a do Google, tornando-a familiar. Devido à sua grande biblioteca de pesquisa, o Torch é provavelmente o melhor mecanismo de pesquisa para explorar a dark web. Uma interface familiar e velocidades de carregamento rápidas são pontos de destaque.

Um aspecto que exige cautela é que, como a maioria dos mecanismos de pesquisa da dark web, o Torch não filtra sites. Isso aumenta a probabilidade de encontrar uma página maliciosa ou material prejudicial.

Ahmia

Ahmia (link onion aqui) é um robusto mecanismo de pesquisa na dark web. Além de fornecer resultados de pesquisa, ele pode ser usado para visualizar estatísticas, informações e notícias sobre a rede Tor, tornando-o uma ferramenta incrivelmente útil para quem deseja explorar a dark web. Ao contrário de outros mecanismos de busca da dark web, o Ahmia tem uma política contra “material abusivo” e os bloqueia.

DuckDuckGo

Pode ser o nome mais conhecido da lista, e já há algum tempo defendemos seu uso como um mecanismo de pesquisa regular. DuckDuckGo (link onion aqui) é um mecanismo de pesquisa que protege sua privacidade e funciona em todos os principais navegadores, como Chrome e Firefox, mas você sabia que também é o mecanismo de pesquisa padrão do navegador Tor?

O DuckDuckGo não registra sua atividade, portanto, seus hábitos de pesquisa, na dark web ou não, permanecem privados. A única desvantagem do DuckDuckGo é que ele pode mostrar menos resultados de pesquisa na dark web em comparação com os outros mecanismos de pesquisa desta lista.

Haystack

Haystack (link onion aqui ) talvez seja o buscador com o maior número de sites de todos os mecanismos de pesquisa da dark web, com mais de 1,5 bilhão de páginas indexadas. No entanto, ele roda em um modelo freemium, então você terá que desembolsar algum dinheiro para ficar sem anúncios e usar funcionalidades como acesso a versões históricas de sites. Como o DuckDuckGo, o Haystack protege a privacidade, prometendo não rastrear seus dados ou comprometer sua privacidade para fins lucrativos.

The Hidden Wiki

Embora tecnicamente não seja um mecanismo de pesquisa, incluímos The Hidden Wiki (link onion aqui) por sua utilidade em explorar a dark web. Funcionando mais como um diretório, ele facilita a navegação na dark web, fornecendo um diretório categorizado de links indexados. The Hidden Wiki também impede que muitos sites maliciosos na dark web apareçam em seu diretório, mas, como acontece com todos os mecanismos de pesquisa da dark web, alguns sites perigosos ainda fazem parte da lista.

Todos os cinco mecanismos de pesquisa da dark web apresentados acima são uma excelente escolha, mas há outros que entraram na disputa, com sucesso variável. Aqui estão cinco deles em nosso radar que, infelizmente, parecem passar por muito tempo de inatividade:

Not Evil . Não, o nome Not Evil não é psicologia reversa; é uma brincadeira com o velho lema do Google: Don’t be evil, ou “não seja mau” em português. Nomes irreverentes à parte, Not Evil tem mais de 32 milhões de sites indexados e 14 milhões de links onion.

Candle . Candle parece e funciona muito como o mecanismo de pesquisa do Google, o que o torna instantaneamente familiar para muitos usuários. No entanto, sua biblioteca de pesquisa é relativamente pequena, com 100.000 páginas da web, o que deixa comendo poeira perto de outros mecanismos de pesquisa desta lista.

Recon . É mais conhecido por seu uso na exploração dos mercados negros da dark web. Seus resultados abrangem mercados e fornecedores ativos e permitem a referência cruzada de detalhes de fornecedores, listagens e muito mais.

Dark Search . Relativamente novo na cena dos mecanismos de pesquisa da dark web é o Dark Search, um nome muito apropriado. Ele oferece uma interface fácil de usar e acesso gratuito a links e sites onion.

Onion Search . Onion Search ajuda a acessar facilmente os sites onion. Ele promete remover conteúdo relacionado a abuso infantil que for denunciado. Curiosamente, o mecanismo de busca menciona que é “totalmente compatível com a Lei da França”.

Coisas a ter em mente ao navegar na dark web

A dark web não é regulamentada, por isso é importante se proteger enquanto navega. Aqui estão algumas coisas que você deve fazer ao acessar a dark web.

Evite baixar arquivos da dark web. A reputação duvidosa da dark web tem seus motivos. Arquivos na dark web provavelmente estão carregados de malware. Não clique em links desconhecidos ou suspeitos. Embora seja difícil evitar clicar em links ao explorar diretórios e mecanismos de pesquisa da dark web, existem muitas páginas fraudulentas na dark web; é melhor ter cuidado. Não envie informações pessoais. Nunca envie informações pessoais de qualquer tipo na dark web. Se você precisar usar um endereço de email, crie um novo, de preferência de um serviço de email com foco na privacidade, como o ProtonMail. Não compre nada na dark web. Dizemos isso não apenas porque não há garantia de que qualquer vendedor na dark web seja legítimo, mas também porque a maioria das coisas que você só pode comprar na dark web são ilegais. Use uma VPN. Conectar-se a uma VPN primeiro, depois ao Tor, oferece a você toda a proteção de privacidade da rede Tor, além de proteção adicional que impede que qualquer nó Tor veja seu endereço IP doméstico .