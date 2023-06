Não se cansa de Ilha do Amor (Love Island)? Nós entendemos, nós também não! O aguardado retorno do Summer Love Island do Reino Unido está chegando em 5 de junho de 2023!

Aperte os cintos, pegue sua bebida preferida (para nosso jogo de bingo do Love Island UK abaixo) e desfrute de dias de muito sol com solteiros sensuais em uma luxuosa villa em Mallorca, Espanha. Quer ficar mais seguro durante a transmissão? Use um aplicativo VPN.

Mas você sabia que há uma série de versões internacionais esperando por você? Saiba onde pode assistir ao Ilha do Amor (Reino Unido) e às suas versões internacionais no seu país:

Reino Unido

No Reino Unido, você pode assistir ao Love Island UK, Winter Love Island UK, Love Island USA e Love Island Australia na ITV, que é gratuita.

Como assistir ao Love Island UK

Austrália

Na Austrália, você pode assistir:

Love Island Australia na 9Now GRATUITAMENTE

Love Island UK na 9Now

Love Island USA na 9Now e Foxtel

Estados Unidos

Nos EUA, você pode assistir:

Love Island USA (Temporadas 1-3) na Paramount+

Love Island USA (Temporada 4) no Peacock

Love Island (Reino Unido) no Hulu (todas as temporadas anteriores) e Paramount+ (temporadas selecionadas)

Love Island Australia no Hulu

Itália

Na Itália, você pode assistir:

Love Island Italia na Real Time Italia e Discovery+

França

Na França, você pode assistir:

Love Island France no Amazon Prime Video França

Love Island (UK) no 6play (temporadas selecionadas, grátis)

Love Island USA no Canal+ (temporadas selecionadas)

Alemanha

Na Alemanha, você pode assistir:

Love Island — Heiße Flirts & wahre Liebe na RTL+ (TVNOW) , que é gratuita

Love Island (Reino Unido) na RTL+ (TVNOW)

Espanha

Na Espanha, você pode assistir:

Love Island España na Neox

Love Island (EUA) na Atresplayer (temporadas selecionadas, grátis)

Canadá

No Canadá, você pode assistir:

L’île de l’amour na TVA (em Montreal)

Love Island (UK) no Crave e Hayu

Love Island USA na CTV (temporadas selecionadas) e Hayu (temporadas selecionadas)

Love Island Australia no Hayu (temporadas selecionadas)

Países Baixos

Nos Países Baixos, você pode assistir ao Love Island Netherlands, Love Island UK e Love Island USA na Videoland.

Jogue e divirta-se com nosso cartão de bingo ‘Love Island UK’!

Reúna seus amigos para assistir à nova temporada da original e mais amada Ilha do Amor. Enquanto as celebridades britânicas solteiras tentam encontrar o amor em uma villa, fique atento às frases recorrentes que você provavelmente ouvirá novamente.

