5 maneiras de manter seu histórico de navegação escondido dos provedores de Internet

Todos os seus dados passam primeiro pelo seu provedor de serviços de Internet. Se eles não estiverem devidamente criptografados, seu provedor é capaz de ler todos os seus dados. Alguns provedores também podem vender esses dados a terceiros para um melhor rastreamento de anúncios.

Mesmo que você não esteja no Brasil, é possível que detalhes como os tipos de site que você visita, quanto tempo você gasta navegando em cada um deles, o dispositivo e o navegador que você usa para fazer o login e sua localização geográfica precisa sejam monitorados.

Tais informações precisas sobre seu perfil podem ser utilizadas de diversas maneiras. Você pode receber anúncios sobre coisas que despertaram seu interesse online ou sobre serviços que os algoritmos determinaram o que lhe interessa. Também podem ser usadas para censurar os tipos de coisas que você vê na Internet e se você está autorizado a se envolver com determinado conteúdo.

Em ambos os casos, manter seu histórico de navegação em segredo é um melhor caminho a ser seguido. Aqui estão algumas maneiras de proteger sua privacidade na Internet e mantê-la escondida do seu ISP.

1. Modifique as suas configurações de DNS

Sistemas de nomes de domínio (DNS) são como as listas de endereços da Internet. É como seu computador sabe para onde navegar quando você digita Expressvpn.com, por exemplo. O DNS faz a correspondência dos nomes de sites com os endereços IP, de modo que seu navegador possa encontrar o link exato que você solicitou.

O DNS não é ideal para proteger a sua privacidade. O sistema é acionado toda vez que você envia um email, clica em um link ou digita algo em seu navegador, de modo que qualquer pessoa que monitore sua rede (como seu provedor) pode usar este registro para construir um perfil do que você está fazendo.

O DNS surgiu no final da década de 80, quando a criptografia não era tão comum como é hoje. As solicitações de DNS, portanto, não são criptografadas e podem ser manipuladas. Elas também são suscetíveis a ataques man-in-the-middle, onde agentes maliciosos interceptam a solicitação de DNS e redirecionam você para um site mal-intencionado.

Para se proteger contra DNS não seguros, você poderia usar o DNS resolver da Cloudflare ou Quad9. Eles adicionam uma camada de criptografia ao DNS, tornando mais difícil para seu provedor monitorar sua atividade na web.

2. Navegue com Tor

A rede Tor (também conhecida como a dark web) oferece uma maneira segura e anônima de navegar na Internet. Tor, que significa The Onion Router, encaminha seu tráfego na Internet através de uma série aleatória de diferentes servidores, ou nós, para esconder a origem de seus dados e ocultar sua identidade.

Desenvolvida pela Marinha dos EUA, a rede Tor tornou-se, desde então, uma ferramenta sem fins lucrativos que ajuda a proteger o anonimato dos usuários. O lado negativo é sua velocidade lenta; ela foi originalmente criada para ajudar os delatores e ativistas e não é otimizada para navegação casual ou streaming.

Para maior privacidade, conecte-se a uma VPN e depois abra o Navegador Tor. Você terá acesso à rede Tor sem que seu provedor possa identificar você como um usuário Tor.

Saiba mais sobre o uso do Tor com este guia para iniciantes.

3. Use uma VPN

Uma das maneiras mais fáceis e eficazes de contornar os olhos curiosos do seu provedor de Internet é usar uma VPN. Ao conectar-se a um servidor VPN você pode mascarar seu endereço IP e localização, e redirecionar seu tráfego de rede através de um túnel criptografado. O uso de uma VPN normalmente também mudará as configurações de DNS em sua máquina para algo mais privado.

Com uma VPN, você pode navegar sem se preocupar com seu provedor coletando seu histórico de navegação e informações pessoais. Além disso, é muito mais rápido do que usar o Tor.

4. Instale o HTTPS Everywhere

Como metade da Internet ainda não está criptografada, tome um cuidado extra para ter certeza de que você está navegando em sites seguros. Baixe a extensão HTTPS Everywhere para reescrever automaticamente seus pedidos de navegação e para criptografar todo o seu tráfego. Isso impede que seu provedor de acesso descubra o que você está olhando, ocultando o conteúdo da página, embora ele ainda seja capaz de saber quais sites você está visitando.

O HTTPS Everywhere também está incluído nas extensões do navegador da ExpressVPN para Chrome, Firefox e Edge.

Criado através de uma parceria entre a Electronic Frontier Foundation e o Projeto Tor, HTTPS Everywhere é uma forma simples e discreta de ajudar a manter seus dados seguros.

5. Use um motor de busca preocupado com a privacidade



O modelo de negócios do Google é construído com base em dados de rastreamento, usando os dados para anúncios e coletando insights para fazer produtos que ele acredita que você possa usar. A empresa não faz nenhuma tentativa de esconder isso, mas não subestime a quantidade de dados que ela coleta (já avisamos: é muita coisa!).

Em 2019, o Google ganhou mais de 160 bilhões de dólares somente com a receita publicitária. E isso tem a ver com os milhões de dados que ele possui, permitindo que ele envie anúncios direcionados a você com base em seu histórico de navegação.

Para entender como o Google coleta dados sobre você, navegue até a página de Controles de Atividades. As duas primeiras caixas de Atividade Web & Aplicativos e Atividade de Localização são as mais importantes; marcando estas caixas você está dando carta branca ao Google para rastrear os sites que você visita, os links que você clica, e os aplicativos que você baixa da Play Store.

Clicar em Gerenciar Atividade revelará quantos dados a empresa de tecnologia atualmente armazena, embora não lhe diga como os utiliza. Veja como apagar todos os dados que o Google armazena sobre você, se é isso que você deseja fazer.

A alternativa é usar um mecanismo de busca preocupado com a privacidade, como o DuckDuckGo. Sua política de privacidade afirma claramente que não rastreia ou armazena dados: “O DuckDuckGo adota a abordagem de não coletar nenhuma informação pessoal. Seu histórico de busca está seguro conosco porque não pode ser vinculado a você de nenhuma forma”.

Dica bônus: Não confie no modo anônimo para garantir a sua privacidade

Muitas pessoas acreditam que o uso de uma janela de navegador em modo “anônimo” ou “privado” esconderá seu endereço IP de terceiros intrometidos, incluindo provedores de acesso à Internet.

No entanto, isso não é verdade. A única diferença entre a navegação regular e a navegação anônima é que seu histórico não é armazenado em seu navegador. Se alguém tentasse revelar seu histórico de busca, não seria possível fazer isso em seu dispositivo.

Ao navegar na Internet em modo “anônimo”, seu endereço IP e histórico de navegação ainda são visíveis para outros sites, bem como para seu provedor de acesso à Internet. Se você consentir com os cookies, eles também serão armazenados em seu computador e usados para rastrear sua atividade. Por isso, use um roteador VPN se procura por privacidade e proteção completa para todos os aparelhos da sua casa.

Existem poucas ou mesmo nenhuma função avançadas de segurança no modo de navegação anônima, e usá-la não vai proteger sua pegada digital.