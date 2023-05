Poszukiwania najlepszych graczy e-sportowych na świecie oficjalnie trwają! Olympic Esports Series 2023 wystartował 1 marca, a profesjonalni i amatorscy gracze rozpoczęli rywalizację w dziewięciu wirtualnych sportach: łucznictwie, baseballu, szachach, kolarstwie, tańcu, wyścigach motorowych, żeglarstwie, taekwondo i tenisie. Akcja będzie trwała aż do inauguracyjnego Olympic Esports Week, czyli wieloosobowego turnieju, który odbędzie się w dniach 22-25 czerwca 2023 roku w Singapurze. Mimo że e-sport nie będzie sportem pokazowym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024, nowo powstały turniej stanowi prawdziwy przełom.

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje i dowiesz się, jak oglądać Olympic Esports Series 2023 z pomocą VPN.

Data 22-25 czerwca 2023 Miejsce Singapur Gry łucznictwo, baseball, szachy, kolarstwo, taniec, wyścigi motorowe, żeglarstwo, taekwondo, tenis Gdzie obejrzeć za darmo? Olympics.com

Jak oglądać Olympic Esports Series 2023 z VPN

Jeśli liczysz, że uda Ci się obejrzeć Olympic Esports Series 2023 za pomocą VPN, to masz szczęście! Transmisja Olympic Esports Series 2023 będzie dostępna na Olympics.com za darmo.

Zaopatrz się w ExpressVPN Pobierz aplikację ExpressVPN na smart TV, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie, na którym chcesz włączyć streaming. Połącz się z preferowaną lokalizacją bezpiecznego serwera. Wejdź na Olympics.com Wciągnij się w świat gier!

Jakie gry znajdą się na e-olimpiadzie?

Olympic Esports Series 2023 obejmuje dziewięć wirtualnych sportów: łucznictwo, baseball, szachy, kolarstwo, taniec, sport motorowy/wyścigi, żeglarstwo, taekwondo i tenis. Najpopularniejszą grą wideo jest zapewne Gran Turismo, choć niektórzy fani baseballu mogą znać także serię Power Pros.

Poniżej znajduje się lista dyscyplin sportowych oraz gier, w których zmierzą się ze sobą uczestnicy Esports Series.

Łucznictwo (Tic Tac Bow)

Baseball (WBSC eBASEBALL™: POWER PROS)

Szachy (Chess.com)

Kolarstwo (Zwift)

Taniec (JustDance)

Motorsport (Gran Turismo)

Żeglarstwo (Virtual Regatta)

Taekwondo (Virtual Taekwondo)

Tenis (Tennis Clash)

Gry takie jak Tennis Clash i JustDance są darmowe. Jak wypadasz na tle najlepszych graczy Tic Tac Bow z całego świata?

Po co włączać e-sport do Olimpiady?

Pełna ostrej rywalizacji scena gier wideo (i przymus poświęcenia wielu godzin na zostanie elitarnym graczem) zmieniła się radykalnie w ciągu ostatniej dekady. Według Statista, globalny rynek e-sportowy został wyceniony na nieco ponad 1,38 mld USD w 2022 roku. Jak powiedział nam kiedyś Puff Daddy, it’s all about the Benjamins (chodzi o kasę)!

Co ciekawe, w skład Esports Series nie wchodzą tradycyjne dyscypliny e-sportowe, takie jak League of Legends, Super Smash Bros., czy Overwatch. Popularne gry sportowe, takie jak NBA 2K (koszykówka), FIFA (piłka nożna) i MLB The Show (baseball) również zostały wykluczone. Zamiast tego, Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował się na kilka gier mobilnych typu free-to-play, czyli gatunku zdecydowanie bardziej popularnego na świecie niż w Stanach Zjednoczonych.

W oświadczeniu dla Digiday, MKOl wyjaśnił, że wybrał gry, które są zgodne z wartościami olimpijskimi. Chodzi o „likwidację technicznych barier wejścia, podziału graczy ze względu na płeć i unikanie wszelkiej przemocy, ponieważ misją MKOl jest zjednoczenie świata i wspieranie pokojowej rywalizacji”.

ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania zasad związanych z prawami autorskimi. Przeczytaj Warunki świadczenia usług ExpressVPN oraz Warunki użytkowania Twojego dostawcy treści, aby uzyskać więcej informacji.