Waar gaat ‘What We Do in the Shadows’ over?

Deze komedie in documentairestijl is gebaseerd op een film met dezelfde naam. Het geeft je een kijkje in de nachtelijke avonturen en misstappen van vier vampierhuisgenoten die op Staten Island wonen. Hoewel de groep probeert de wereld (of in ieder geval hun straat) te veroveren en hun vele vijanden te verslaan, gaat de show meer over de unieke eigenaardigheden van elk personage.

Nandor, ooit een generaal van het Ottomaanse Rijk, moet nu zijn behoefte aan verovering bevredigen door huisvergaderingen te houden en de groep op schijnbaar onbeduidende missies te sturen. Zijn vriend, Guillermo, woont bij de vampiers en probeert hun chaos te beheersen terwijl hij hints geeft over getransformeerd worden in een vampier. Laszlo, een ondeugende Britse vampier met vele talenten en talloze gevatte opmerkingen, kijkt graag toe hoe Nandor faalt. Nadja, de andere helft van Laszlo, is een trotse verleidster die haar ex-geliefden maar niet van zich af kan schudden, vooral de reïncarnatie van Gregor. Merkbaar anders dan de andere vampiers, is Colin Robinson een energievampier wiens aanwezigheid wordt getolereerd maar nooit gewenst.