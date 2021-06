Hoe werkt een veilige VPN met Locast

Locast is een gratis dienst die via het internet live streams aanbiedt van lokale Amerikaanse tv kanalen. Deze kanalen zijn via de ether gratis beschikbaar voor iedereen binnen die markten, maar om ze online te kijken hebt u meestal inloggegevens nodig van een betaalde tv provider, bijvoorbeeld een kabel- of satellietmaatschappij of een op internet gebaseerde cord-cutting dienst. Locast biedt een alternatief voor gebruikers die niet op de traditionele manier kunnen kijken omdat ze geen televisietoestel of antenne hebben, of omdat het signaal door geografische omstandigheden wordt geblokkeeerd.